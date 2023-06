Troppo alcol a Solaro, interviene l’ambulanza

x x

SOLARO – Malore in via della Repubblica a Solaro, ad un uomo di 43 anni è stata diagnosticata una intossicazione etilica. Il fatto è di domenica pomeriggio, alle 18.15 è stato richiesto l’intervento di una ambulanza per soccorrere l’uomo, che stava male. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho ed è arricata l’autolettiga della Croce d’argento di Limbiate.

Il paziente non è comunque apparso in gravi condizioni, è stato visitato e soccorso, si è comunque presto ripreso e non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale.

Si tratta comunque dell’ennesimo episodio di questo genere a verificarsi nella zona; non passa fine settimana che le ambulanze non debbano intervenire per casi di intossicazione etilica.

