CISLAGO – Malore in via San Giovanni Bosco a Cislago, a passanti e residenti non è sfuggita la mobilitazione delle forze dell’ordine visto che alle 9.45 odierne sul posto sono arrivate una pattuglia della polizia locale con l’ambulanza della Croce rossa di Lentate sul Seveso e l’auto-infermieristica. C’era uba persona in difficoltà, una donna di 38 anni che stava male. Le è stata diagnosticata una intossicazione etilica, ed è stata infine trasferita all’ospedale di Saronno, per tutti gli accertamenti meidci del caso.

Le condizioni della paziente, dopo che è stata visitata, non sono comunque apparse preoccupanti.

(foto archivio: intervento di polizia locale di Cislago e di una ambulanza per una precedente emergenza sanitaria in paese)

