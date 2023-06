x x

RESCALDINA – E’ finita bene e nel giro di alcune ore la vicenda di un bimbo scomparso a Rescaldina. Undici anni e di origine straniera, il bambino non si trovava dall’altra sera: preoccupati i genitori avevano lanciato un appello rivolgendosi alle forze dell’ordine per fare avviare le ricerche. Ieri è stato trovato, pare su un treno.

Il bambino era usvito nel tardo pomeriggio per andare a giocare con amici ma poi non era più rientrato, gettando nell’angoscia i genitori ed i parenti. Per cercarlo carabinieri e protezione civile, oltre ai vigili del fuoco dei comandi di Legnano e Rho avevano schierato pure alcuni droni e unità cinofile. Per il lieto fine.

(foto archivio)

17062023