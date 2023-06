x x

LAZZATE – Un appuntamento importante quello per Lazzate, che dal 10 al 13 agosto ospiterà i campionati mondiali di skiroll, ossia sci di fondo a rotelle.

Il prossimo 2 luglio si terranno nella cittadina le prove del campionato italiano, un’ultima prova organizzativa prima del grande evento di agosto: attesi in città sono almeno 150 atleti, provenienti da 15 paesi diversi, che gareggeranno per quattro giorni. Per l’occasione, si sta pensando anche ad un prolungamento della festa patronale, prevista proprio per il 10 agosto con la conclusione della manifestazione “Vacanze nel borgo”.

L’evento impegnerà le strade della cittadina che, per i giorni interessati, rimarranno chiuse al traffico: via Laratta sarà scenario di una gara su rettilineo, mentre via San Francesco, via San Lorenzo, via Manzoni e via Libertà costituiranno un percorso breve. Via Comasinella, via Torino, via Trento e Trieste saranno invece scenario di una gara su lungo circuito.



(foto archivio: un momento di Lazzate durante la manifestazione Vacanze nel borgo)

