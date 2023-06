x x

SARONNO – Nuovo responsabile della pre-agonistica e delle attività di base: si tratta di Antonio Furlan, nuovo dirigente del Fbc Saronno.

Allenatore Uefa B, ex calciatore e allenatore da 27 anni, con esperienza tra le altre con Como Calcio, Castellanzese, Antoniana, Valle Olona, Lombardina Inter Milano, Monza, Pro Sesto. Da 15 anni responsabile dell’agenzia Academy football scouting e management di giocatori.

“I nostri giovanissimi saranno in ottime mani – dicono dal club calcistico saronnese – Ora aspettiamo tutti agli Open day che partiranno tra pochi giorni”.

La società, la cui formazione maggiore è neo-promossa in Eccellenza, utilizza l’impianto saronnese di via Sampietro – l’anno scorso rinnovato e migliorato e dove sono in programma ulteriori interventi – come base del settore giovanile.

