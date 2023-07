x x

SARONNO – Con la firma del dirigente responsabile dell’edilizia privata del Comune di Saronno apposta ieri, è ufficialmente partito l’intervento di edilizia convenzionata sull’area ex Cantoni promosso dalla Cooperativa La Nuova Cantoni. Sul lato di via don Marzorati all’altezza dell’asilo comunale verrà realizzato un edificio di sei piani con 53 appartamenti di varie metrature e due piani interrati di box e cantine. Al piano terreno spazi di condivisione e di servizi comuni. L’operazione è promossa dal Consorzio Abitare Como aderente a Confcooperative Insubria e movimenterà nel complesso 14 milioni di Euro. Il supporto finanziario è garantito dalla Bcc di Cantù che ha aperto recentemente una filiale a Saronno.

Si tratta della prima iniziativa di edilizia convenzionata a Saronno da vent’anni a questa parte. Grazie a questo intervento, 50 famiglie saronnesi potranno avere una risposta alle proprie esigenze abitative a prezzi decisamente più bassi di quelli medi di mercato.

La predisposizione del cantiere era già iniziata nei giorni scorsi in parallelo alle ultime demolizioni in corso a cura di Sarin, società attuatrice del Piano Integrato Cantoni. Nei prossimi giorni verrà abbattuto l’ultimo edificio superstite dell’ex cotonificio dove negli ultimi anni di attività venivano confezionate camicie da uomo. Poi sarà la volta dell’edificio residenziale sulla via Marzorati per far posto alla nuova piazza di accesso all’area. La consegna degli appartamenti ai soci assegnatari della cooperativa è prevista entro 20 mesi dall’inizio dei lavori. Sono disponibili ancora una decina di unità immobiliari di varie metrature.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione