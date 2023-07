x x

Tutti coloro che non hanno potuto investire in PEPE sono sorpresi del fatto che, chi invece ce l’ha fatta, lo sta abbandonando e rivolgendo la propria attenzione altrove. È la natura del mercato delle criptovalute, infatti pochissimi token hanno mantenuto un interesse a lungo termine. Evil Pepe Coin (EVILPEPE), DeeLance (DLANCE) e Launchpad XYZ (LPX) sono alcuni di questi progetti.

Questi token hanno infatti attirato gli investitori fin dall’inizio e probabilmente creeranno nuove tendenze nel mercato delle criptovalute. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

Evil Pepe Coin è migliore – e più malvagio – di PEPE

Evil Pepe Coin (EVILPEPE) può sembrare un altro semplice clone di PEPE, ma è molto di più. EVILPEPE possiede la sua essenza unica e rappresenta una formidabile sfida per altre meme coin: come affermato nel white paper, lo scopo del token è quello di fondere l’energia caotica della cultura dei meme con il brivido della speculazione finanziaria, attingendo alla paura universale di perdere qualcosa (FOMO) per coltivare una comunità audace.

La prevendita del token è iniziata il 18 luglio e ha già suscitato un grande entusiasmo, per cui il progetto mostra un forte potenziale per creare la prossima grande meme coin sul mercato e per diventare virale in un solo giorno.

Lo slogan del token, “abbraccia il tuo lato oscuro”, promuove una chiara spinta a superare la nota meme coin PEPE.

Durante la prevendita viene messo a disposizione il 90% della fornitura totale di token, mentre il restante 10% sarà destinato a fornire liquidità per gli exchange decentralizzati. Il prezzo attuale del token è di $ 0,000333 e gli acquirenti interessati possono acquistarlo utilizzando ETH o USDT. La prevendita prevede un hard cap di 1,9 milioni di dollari e, una volta conclusa, verrà implementato un blocco della liquidità per il periodo di un mese.

Dopo la prevendita, il token sarà listato su un exchange decentralizzato, accompagnato da robuste campagne di marketing in collaborazione con vari influencer. L’obiettivo finale a lungo termine del team è quello di raggiungere una capitalizzazione di mercato di $ 100 milioni o oltre.

DeeLance è la risposta web 3 ai problemi dei freelance

DeeLance (DLANCE) abbraccia pienamente il potenziale rivoluzionario della tecnologia blockchain, spingendo le piattaforme di freelance nell’era del web 3. I liberi professionisti esperti riconoscono prontamente la superiorità di questa nuova piattaforma rispetto a quelle esistenti, in quanto comprende i limiti delle attuali offerte di mercato.

DeeLance, che fornisce agli utenti strumenti essenziali per crescere nelle loro carriere di freelance. La sua soluzione web 3 affronta efficacemente le sfide dei liberi professionisti, inaugurando una nuova generazione di piattaforme che eliminano gli intermediari e le società centralizzate.

Una caratteristica notevole della piattaforma di DeeLance è il suo fermo impegno per la trasparenza, raggiunto attraverso un sistema automatizzato di risoluzione delle controversie, che memorizza tutti i dati, sulla reputazione di acquirenti e venditori, sulla blockchain.

Ciò favorisce una maggiore fiducia e responsabilità tra le parti, grazie all’immutabilità e alla verificabilità dei dati. Inoltre, la piattaforma offre un servizio di escrow sicuro, garantendo un pagamento tempestivo per i liberi professionisti e trattenendo in modo sicuro i fondi dei datori di lavoro, fino al completamento del lavoro secondo le indicazioni iniziali.

DeeLance adotta un approccio user-friendly, semplificando il suo modello ed eliminando plug-in non necessari o applicazioni di terze parti. Con questo approccio semplificato, gli utenti possono facilmente pubblicare o candidarsi per dei lavori in un minuto, allineandosi con la rapida velocità ed efficienza per le quali la tecnologia blockchain è rinomata.

Inoltre, la piattaforma facilita pagamenti rapidi in criptovaluta e impone commissioni basse attraverso la sua struttura peer-to-peer, consentendo ai liberi professionisti di addebitare tariffe più basse e impegnandosi direttamente con i datori di lavoro.

A differenza di piattaforme come UpWork e Fiverr, che impongono una commissione del 20%, DeeLance applica solo una commissione inferiore del 10% ai freelance.

DLANCE, il token nativo del progetto, basato su blockchain di Ethereum, vanta una fornitura totale di 1 miliardo di token e serve una moltitudine di scopi all’interno della piattaforma DeeLance.

Tra questi ci sono pagamenti di servizi, accesso a funzionalità aggiuntive, acquisizione di uffici virtuali nel metaverso, transazioni NFT e ottenimento di servizi pubblicitari. Per dare priorità alla sicurezza degli investitori, il token è stato sottoposto a un controllo di sicurezza completo condotto da SOLIDProof, una rinomata società di sicurezza. Inoltre, l’autenticità del team DeeLance è stata verificata da Coinsult.

È essenziale notare che la prevendita di DeeLance segue una strategia di prezzi a più livelli, in cui il costo del token DLANCE aumenta con ogni fase successiva della prevendita. Attualmente, il token DLANCE ha un prezzo di $ 0,048.

Gli investitori di prevendita nella fase iniziale possono ottenere rendimenti potenziali più elevati rispetto a quelli che investono in un secondo momento: finora, la prevendita ha già raccolto oltre $ 1,5 milioni.

Inoltre, il team di DeeLance ha annunciato l’intenzione di listare il token DLANCE su exchange di alto livello, al prezzo di $ 0,057, dando così un’opportunità significativa di ottenere rendimenti sostanziali a chi investe in anticipo.

Prendi le decisioni migliori con Launchpad XYZ

Launchpad XYZ (LPX) presenta una dashboard completa, progettata specificamente per l’ambiente web 3, rivolta sia ai trader principianti, sia a quelli esperti, fornendo strumenti essenziali per prendere decisioni di trading ben informate.

Con una serie di funzionalità, tra cui dati affidabili, analisi del sentiment di mercato e preziosi approfondimenti, Launchpad XYZ offre ai trader un set completo di risorse per navigare nel complesso mondo del web 3.

Inoltre, Launchpad XYZ fornisce dati estesi su vari token di utilità, fornendo metriche cruciali su liquidità, approfondimenti degli analisti, indicatori personalizzabili e opportunità di arbitraggio.

Offrendo un’esperienza user-friendly, che ricorda le piattaforme web 2, Launchpad XYZ semplifica il processo di trading ed elimina la necessità di dover usare più applicazioni. Allo stesso tempo, sfrutta i vantaggi del web 3, come i modelli di compartecipazione alle entrate, il frazionamento degli asset del mondo reale e l’autocustodia.

In definitiva, Launchpad XYZ fornisce ai trader tutti gli strumenti necessari per avventurarsi con sicurezza nel settore delle criptovalute.

Una caratteristica notevole di Launchpad XYZ sono i suoi aggiornamenti in tempo reale sui prossimi investimenti del web 3. Ciò consente agli investitori di stare al passo con i tempi, scoprendo nuovi progetti e idee prima che diventino accessibili a tutti.

Sono inclusi anche avvisi esclusivi per le prevendite di criptovalute, limitate a un gruppo selezionato di investitori privati. Inoltre, Launchpad XYZ riserva una parte dei token di prevendita per l’acquisto da parte dei suoi utenti, che però devono mettere in stake un minimo di 10.000 token LPX per un periodo di 90 giorni per poter beneficiare di una quota dell’allocazione di prevendita.

Lo staking ricopre un ruolo fondamentale in Launchpad XYZ, infatti offre numerosi vantaggi ai suoi utenti, tra cui sconti sulle commissioni, accesso anticipato ai giochi play-to-earn (P2E) e prestigiosi badge della community.

Inoltre, gli staker di LPX avranno l’esclusiva opportunità di partecipare ai prossimi NFT mint, identificati da Launchpad XYZ come potenziali successori del Bored Ape Yacht Club (BAYC) di grande successo.

Vale la pena notare che gli investitori iniziali negli NFT BAYC li hanno acquistati per meno di $ 200, e che alcuni sono stati successivamente venduti per milioni di dollari. Dato questo potenziale redditizio, ottenere l’accesso alle whitelist NFT mint sarà senza dubbio molto interessante per molti utenti di Launchpad XYZ.

Un altro vantaggio significativo disponibile per gli staker di LPX è l’accesso anticipato alle versioni dei giochi P2E: questo mercato ha registrato una crescita sostanziale, con giochi come Axie Infinity e Decentrale che hanno raggiunto capitalizzazioni di mercato massime nell’ordine di miliardi di dollari.

Inoltre, Launchpad XYZ sta sviluppando attivamente un exchange decentralizzato che consentirà agli utenti di scambiare una selezione diversificata di coppie di asset, inclusi specifici contratti perpetui.

Questi contratti consentono ai trader di impegnarsi in speculazioni con leva finanziaria e vendite allo scoperto di criptovalute. Gli staker di token LPX godranno di commissioni di trading ridotte sull’exchange Launchpad XYZ, migliorando ulteriormente il valore pratico dei token LPX.

Il team di Launchpad XYZ è composto da professionisti qualificati ed esperti del settore con background diversi, uniti da un impegno condiviso per promuovere la creatività e massimizzare l’efficienza.

Il loro obiettivo principale è quello di creare un modello di linguaggio di grandi dimensioni, robusto e specializzato su misura per il web 3, utilizzando una gamma di soluzioni di intelligenza artificiale.

Attualmente, Launchpad XYZ sta conducendo la sua prevendita per il token LPX, offrendo ai partecipanti interessati l’opportunità di acquisire il token utilizzando ETH, BNB, USDT o una carta bancaria. La prevendita ha una dotazione specifica di 250 milioni di token, mentre la fornitura totale di token ammonta a 1,025 miliardi.

Durante la fase di prevendita in corso, il token LPX ha un prezzo di $ 0,0445 per LPX; nella fase successiva, il prezzo del token aumenterà a $ 0,046. La prevendita sarà condotta in un totale di 10 fasi, con il listing finale del token fissato a un prezzo di 0,0565$.

I fondi raccolti dalla prevendita saranno destinati a vari scopi, tra cui lo sviluppo della piattaforma, le iniziative di marketing, l’attività di acquisizione utenti, l’attività di market-making e una parte verrà dedicata al team di progetto.

Conclusione

Evil Pepe Coin (EVILPEPE), DeeLance (DLANCE) e Launchpad XYZ (LPX) si preannunciano tutti come alcuni dei progetti più interessanti dell’anno, in quanto hanno il potenziale per diventare nuovi trend nello spazio crypto.

Vale quindi la pena partecipare a queste prevendite, prima che terminino e che i token vengano listati.