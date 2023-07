x x

GERENZANO – Le due grandinate che hanno sflagellato Gerenzano venerdì 21 e lunedì 24 luglio hanno lasciato senza casa 25 persone. “Abbiamo deciso di dare loro un posto asciutto e sicuro in cui dormire finchè la loro casa non verrà messa in sicurezza – ha spiegato il sindaco Stefania Castagnoli che sta seguendo gli interventi per far fronte all’emergenza – il campo sarà allestito entro sera alla scuola materna Aldo Moro con materiali forniti dalla protezione civile”.

Nel frattempo proseguono le attività di verifica e controllo su stabili pubblici e privati e anche gli interventi di pulizia in corso da domenica. Oggi sono arrivati anche i tecnici per lo stato di emergenza chiedo dal primo cittadino già nella giornata di sabato.

Per motivi di sicurezza le attività del centro estivo comunale sono sospese fino a nuove comunicazioni.

(foto uno dei tetti di gerenzano condivisa su Fb)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione