Gustose, pratiche e perfette per seguirti ovunque. Le Insalate Pronte TIGROS sono la soluzione perfetta per un pasto leggero da consumare ovunque, dall’ufficio a sotto l’ombrellone o ad alta quota.

Per venire incontro alle esigenze della sua clientela, TIGROS presenta la sua offerta d’insalate pronte con tre gustose novità tutte da provare.

L’insalata in ciotola è il pasto ideale per chi è attento alla nutrizione e alla linea, senza però rinunciare al gusto. Le ricette messe a punto da TIGROS infatti sono ricche di ingredienti gustosi e di qualità. C’è spazio però anche per qualche classico internazionale da riscoprire.

Ogni Insalata Pronta TIGROS è completa di forchetta e condimenti, in modo da poter essere consumata ovunque. Anche per chi rimane a casa c’è un’opzione pratica e velocissima: l’Insalata Mista in busta, già lavata e pronta all’uso.

Scopriamo insieme tutte le novità della linea Insalate di TIGROS.

Insalata Pronta Grana Padano D.O.P. e Olive

Per chi ama le insalate tenere, il mix di lattughino, spinacino e rucola alla base dell’Insalata Pronta Grana Padano D.O.P. e Olive è irresistibile. La dolcezza di queste tre varietà d’insalata crea un contrasto delizioso con le note salate di un formaggio stagionato come il Grana Padano D.O.P. e con il sapore deciso delle olive.

È l’insalata perfetta per quanti vogliono un piatto unico all’insegna dei sapori decisi, senza rinunciare alla leggerezza. Conditela con l’olio, il sale e l’aceto balsamico di Modena I.G.P. già inclusi e gustatela.

Insalata Pronta Tonno e Mais

L’Insalata Pronta Tonno e Mais è un abbinamento classico dei piatti unici estivi, perfetto per chi ama le insalate croccanti. TIGROS infatti accompagna al tonno al naturale e al mais anche le carote tagliate a julienne, che donano croccantezza extra. Con la loro dolcezza, la carota e la valeriana fanno da perfetto contrasto alla nota lievemente amara del mix d’insalate alle base di questo piatto: radicchio tondo rosso e indivia riccia.

Anche questa Insalata Pronta è accompagnata da forchettina in legno, olio, sale e aceto balsamico di Modena I.G.P..

Insalata Pronta Caesar Pollo e Grana Padano D.O.P.

Un grande classico d’oltreoceano sbarca da TIGROS in chiave italiana: con i suoi crostini di pane di Genzano, in provincia di Roma e scaglie di Grana Padano D.O.P stagionato almeno 9 mesei. L’’Insalata Pronta Caesar è un classico internazionale da riscoprire.

Per chi vuole un pasto leggero ma proprio non sa rinunciare a gusti decisi, l’Insalata Pronta Caesar Pollo e Grana Padano D.O.P. è la novità TIGROS da non perdere. Il mix di valeriana, insalata riccia e radicchio rosso è accompagnato alle scaglie Gran Padano D.OP. e agli straccetti di pollo cotti al vapore.

A donare un gusto accattivante a questa insalata ci pensa la celebre salsa Caesar. Ricorda la maionese per consistenza, ma ha un gradevole retrogusto di senape.

Insalata Mista

L’Insalata Mista TIGROS è perfetta per quanti vogliono creare la loro insalata personalizzata in maniera veloce e pratica. TIGROS infatti ha selezionato le varietà radicchio rosso, cicoria pan di zucchero e indivia riccia – per creare un’esplosione di colore e sapori nel piatto, che saprà sorprendervi a ogni boccone.

Il Radicchio Rosso ha una distinta nota amarognola che ben si sposa con il sapore fresco e delicato della Cicoria Pan Di Zenzero, senza dimenticare la freschezza dell’Indivia Riccia. Ottima così com’è, l’Insalata Mista è la base perfetta per insalatone estive personalizzate. Pensate a quale ingredienti aggiungere e il gioco è fatto: l’insalata mista infatti è già lavata e pronta all’uso.