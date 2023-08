x x

TRADATE – Cinghiali a spasso in città: ormai è capitato più volte a Tradate, dove la presenza di questi animali è diventata una costante nelle zone periferiche e nei boschi del circondario. Nei giorni scorsi o meglio nelle notti scorse ne sono stati visti anche nelle aiuole in zone non così lontane dal centro. E c’è anche chi rincasando in zona Pianbosco si è trovato davanti all’auto una fila di cinghiali e cinghialetti, una vera e propria numerosa famigliola che attraversava la strada.

A Saronno, più a sud sul territorio provinciale, per ora non è mai capitato che i cinghiali entrassero nell’abitato ma sono stati visti alla periferia con Rovello Porro, nelle campagne e pure lungo la linea ferroviaria Saronno-Como sempre alla periferia rovellese.

