GERENZANO – “Non scrivo per polemizzare, ma già la cittadinanza patisce danni con disagi quotidiani e ingenti costi imprevisti, occorrerebbe agevolarci dove possibile”.

Sono le parole di Pier Angela Vanzulli consigliere comunale a Saronno ex vicesindaco residente a Gerenzano che nelle ultime ore con alcuni post su Facebook ha dato voce alle difficoltà dei gerenzanesi nell’accedere alla piattaforma ecologica.

Per effetto dei gravi danni a tetti ed abitazioni, provocati dalle grandinate e dalla successiva bomba d’acqua, sono tantissimi i conferimenti alla piattaforma non solo di inerti e tegole rotte ma anche di oggetti e mobili irreparabilmente danneggiati dall’acqua.

“La foto testimonia la coda trovata in piattaforma ecologica questa mattina – spiega Vanzulli in un primo post – senza voler far polemica ritengo che la situazione di grande disagio che noi tutti stiamo partendo imponeva giorni ed apertura continuative. In situazione di emergenza si adottano provvedimenti di emergenza”. Il post è stato condiviso e rilanciato da diversi cittadini con Vanzulli che ha più volte rimarcato come il problema non sia il personale “che fa davvero il massimo” ma la straordinarietà del volume dei conferimenti: “Vista l’emergenza sarebbe stato necessario un potenziamento del personale con un’apertura di 6 giorni su 7 e un aumento degli svuotamenti”.

