x x

ROVELLO PORRO – Sono giorni frenetici nelle discariche comunali soprattutto nei comuni, come Rovello, dove continuano i conferimenti da parte dei cittadini alle prese con tegole distrutte, mobili e arredi danneggiati e verde da smaltire.

Non stupisce quindi che un cittadino abbia perso il portafoglio. Fortunatamente è stato ritrovato da una donna egiziana che ha contatto i responsabili dell’associazione Ave che gestisce l’impianto. Sono quindi risaliti all’identità e al contatto del proprietario che è passato in discarica a ritirare il portafoglio. All’interno c’erano tutti i soldi oltre ai documenti e ad altri effetti personale.

Per ringraziare la famiglia che si era impegnata nella riconsegna i volontari hanno regalato alle due figlie della donna che ha trovato il portafoglio due biciclette, in buone condizioni, conferite in piazzola. Insomma una piccola disavventura che grazie ad impegno e sensibilità si è conclusa bene per tutte le persone coinvolte.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione