TURATE – Sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell’Ats competente per il territorio oggi pomeriggio per l’incidente avvenuto in via Garibaldi. Intorno alle 14 un operaio 24enne è stato vittima di un’infortunio mentre lavorava su un ponteggio. L’uomo ha perso l’equilibrio ed è finito a terra. Immediato l’allarme lanciato dai colleghi ma anche da alcuni passanti.

I soccorsi sono stati rapidi sono arrivati i vigili del fuoco con l’ambulanza della Croce Azzurra di Cadorago e l’auto infermieristica di Saronno. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al giovane per poco meno di un’ora prima di trasferirlo in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.

Sul posto, in via Garibaldi, sono quindi intervenuti i carabinieri di Cantù per ricostruire la dinamica dell’incidente, le cause o verificare il rispetto delle normative di sicurezza.

