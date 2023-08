x x

Nove società del settore delle criptovalute, in particolar modo quelle di sviluppo blockchain e un creatore del metaverso, hanno raccolto $158 milioni di finanziamenti da investitori privati nell’ultima settimana.

Anche se non è un momento d’oro per il mercato delle criptovalute, i lavori dietro le quinte continuano e situazioni del genere fanno capire come la fiducia degli investitori sia sempre presente.

Launchpad XYZ è un nuovo progetto che aiuta a individuare il meglio offerto dalla blockchain, inclusi giochi play-to-earn e metaverso, e che sta vivendo una prevendita di grande interesse, con oltre $1,4 milioni raccolti finora e che si prepara a esplodere dopo il listing.

I finanziamenti di investitori privati interessano le infrastrutture layer-1 e il metaverso

La scorsa settimana sono arrivati finanziamenti per $158 milioni nei confronti di società blockchain e sviluppatori del metaverso: chi ha guadagnato maggiormente è stata la piattaforma BitGo, che ha raccolto ben 100 milioni di dollari e che ha quindi raggiunto una valutazione pari a $1,75 miliardi.

Mike Belshe, CEO di BitGo, ha annunciato che questo denaro verrà utilizzato allo scopo di soddisfare la domanda mondiale sempre crescente per le piattaforme di custodia crypto, così da garantire una presenza sicura e senza interruzioni alle istituzioni, nell’ambito dell’ecosistema delle criptovalute.

Un’altra società che ha ottenuto questi investimenti è la blockchain Zetachain, con 27 milioni di dollari, un’infrastruttura layer-1 che vuole andare incontro a un futuro più interoperabile, dando ai suoi utenti l’accesso ai servizi con l’utilizzo una sola piattaforma, che sia del tutto indipendente dalla blockchain alla quale appartiene.

Anche Linera, operante sempre nel layer-1, ha ottenuto $6 milioni di dollari da investitori tra i quali ci sono a16z, Laser Digital Ventures, Matrixport, Flow Traders e GSR. Creata da Mathieu Baudet, ex ingegnere di Meta, ha intenzione di aggiungere catene parallele alla sua infrastruttura.

I fondi raccolti da Linera saranno impiegati per aumentare il team e provvedere al lancio di una testnet e una devnet. La piattaforma metaverso di Zepeto, ZTX, è stata invece l’unica ad accaparrarsi ben $13 milioni grazie a venture capital come Jump Crypto, Collab+Currency, Parataxis e altri ancora.

C’è infatti grande fiducia nei confronti di questo creator blockchain, che vuole fondere il settore del gaming con quello del metaverso.

Il metaverso ZTX ottiene $13 miliardi di finanziamenti

Zepeto è una società della Corea del Sud, tra le più importanti del settore blockchain, che sta investendo sia nel metaverso, sia negli NFT: è riuscita a raccogliere ben $13 milioni grazie agli investimenti di varie firme VC.

La società vuole introdurre il concetto di “proprietà” nel metaverso: tra poco inaugurerà il Genesis Home Mint, un processo attraverso il quale la community potrà mintare un NFT, sulla blockchain di Arbitrum, che corrisponda a una casa in 3D e che permetterà di avere accesso a futuri drop, miglioramenti del gioco e così via.

Zepeto vuole quindi concorrere al predominio nel settore con altre piattaforme come The Sandbox o Decentraland, infatti a luglio ZTX ha dato vita a un beta test per la sua nuova piattaforma, collaborando con Dust Labs, allo scopo di fornire alla comunità “Partner Wearables” gli strumenti necessari per la creazione di oggetti e risorse in 3D nel metaverso.

Launchpad XYZ aiuta a trovare i migliori NFT e i progetti in cui investire

Launchpad XYZ è un progetto del web 3 che vuole selezionare tutti i progetti più interessanti della blockchain, dagli exchange DeFI, agli NFT, ai giochi play-to-earn e fino al metaverso.

L’ecosistema di Launchpad mette a disposizione anche un mercato di prevendita di criptovalute e frazioni di asset, un crypto wallet compatibile con il web 3, token DE, un NFT DEX e un terminale di trading personalizzato, dimostrando di essere una buona soluzione per ogni tipologia di investitore.

Per quanto riguarda il metaverso, Launchpad offre ai suoi utenti l’accesso a questo e al gioco web 3 play-to-earn, attraverso la sua libreria di metaversi e il suo hub di gioco web 3.

Per quanto riguarda gli NFT, invece, la piattaforma consente di individuare gli asset NFT, inclusi quelli emergenti e quelli sottovalutati, e permette di creare una galleria personalizzata di NFT e avere accesso a sconti esclusivi, sempre per l’acquisto degli NFT.

Alla base del progetto c’è LPX, il token nativo di Launchpad XYZ, che ha un’utilità intrinseca, in quanto può esseremesso in staking, di modo da ottenere vantaggi come l’accesso alle whitelist NFT, la partecipazione alle prevendite di criptovalute, l’accesso a sconti sulle commissioni di negoziazione e il riconoscimento all’interno della comunità tramite un “badge di prestigio”.

Tuttavia sarà necessario mettere in staking almeno 10.000 token per poter accedere a questi vantaggi. Attualmente LPX è in vendita a $0.0445 e si è sempre più vicini al termine della prevendita: chi è interessato può acquistare in questo momento per ottenere ritorni importanti nel momento del listing, in quanto, secondo gli esperti, il progetto è destinato a fare almeno 10x.

