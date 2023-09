SARONNO – Luca Artaria è un nuovo giocatore per la rosa di mister Danilo Tricarico del Fbc Saronno (Eccellenza): si tratta di un “attaccante puro”, ruolo che nella rosa era sinora un po’ “scoperto”. Si completa dunque la formazione proprio alla vigilia del debutto in campionato, in una Eccellenza lombarda nella quale i saronnesi tornano dopo cinque stagioni, e che vedrà gli “amaretti” domenica prossima impegnati in casa contro la Vergiatese, altra compagine del varesotto; insomma sarà quasi un derby.

Attaccante (1991), Artaria nella scorsa stagione ha militato nella Ardor Lazzate, precedentemente in serie D con Seregno e Tritium. Si tratta di un elemento di esperienza, già conosciuto da parte dello staff tecnico saronnese.

