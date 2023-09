L’inflazione è un problema reale e ad ogni aumento, le persone cercano modi alternativi per non perdere il proprio potere di acquisto. Una delle soluzioni più innovative disponibili oggi sono le flatcoin. Si tratta di stablecoin che cambiano il loro valore in base all’inflazione di una determinata nazione.

Cosa offrono le flatcoin

Le cattive notizie non arrivano mai da sole e nel momento in cui l’inflazione è tornata a correre, la Federal Reserve è corsa ai ripari aumentando i tassi di interesse, proprio per combattere l’aumento dell’inflazione. Questo mette ancora più pressione sui cittadini e sul loro potere di acquisto.

Ed è proprio per questo motivo che sono nate le flatcoin, che sono delle monete stabili che correggono il proprio valore in base all’inflazione e consentono agli investitori la possibilità di preservare il proprio potere d’acquisto. In parole semplici, significa che se un token oggi serve per acquistare un determinato bene, lo stesso token sarà in grado di farlo anche tra 5 anni.

Sono stati l’ex direttore tecnico di Coinbase, Balaji Srinivasan e Sam Kazemian, fondatore di Frax Finance (un protocollo decentralizzato di criptovaluta stablecoin), a coniarne il concetto durante una conversazione privata in cui si discuteva dell’idea di una stablecoin che avrebbe preservato il tenore di vita dei propri utenti.

La prima flatcoin

Sam Kazemian, subito dopo la conversazione avuta con l’ex CTO di Coinbase, ha creato la prima flatcoin il cui valore era regolabile in base all’inflazione. Il nome di questa prima flatcoin è Frax Price Index (FPI).

Questa moneta regola il suo valore in base al tasso di inflazione a 12 mesi del governo degli Stati Uniti. Tecnicamente, questo avviene sfruttando un oracolo che pubblica questi numeri sulla catena per adeguare la percentuale di peg una volta al mese.

Tuttavia, a causa dei recenti cambiamenti nel calcolo dell’IPC statunitense, sono state sollevate numerose critiche nei confronti di FPI e altre flatcoin che seguivano lo stesso esempio. Così, sono nate flatcoin che seguono un indice di inflazione diverso, spesso personalizzato.

Le flatcoin hanno attirato molto interesse

Molti operatori del settore sono interessati al concetto di flatcoin e alla loro utilità. Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha definito le flatcoin come una delle start-up che oggi vorrebbe realizzare per creare “una forma migliore di denaro consentita dalle criptovalute”.

Secondo Armstrong, l’azienda che riuscirà a realizzare questo tipo di soluzione avrà un “impatto enorme” sul mercato.

Tuttavia, per alcuni, legare il proprio potere d’acquisto a una moneta stabile come una qualsiasi flatcoin, non è il massimo e il loro interesse è soprattutto quello di generare un reddito passivo, che possa sostenere le loro spese in modo molto più sostenibile. Ecco allora le migliori alternative alle flatcoin che possono offrire agli investitori un reddito passivo interessante.

Conclusioni

A causa del continuo aumento dei prezzi dei beni, anche di prima necessità, gli investitori sono alla ricerca di una fonte di reddito alternativa che possa aiutarli a non perdere del tutto il loro potere di acquisto.

Se le flatcoin sembrano un buon punto di ingresso, nuove criptovalute come Bitcoin BSC, che offrono sin dalla prevendita la possibilità di mettere in staking i propri token e guadagnare subito un reddito passivo, sembrano una soluzione apprezzata da chi cerca opportunità promettenti per guadagnare.