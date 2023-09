SARONNO – Nuovo acquisto per l’Az Robur Saronno, neo promossa nel campionato di pallacanestro serie B Interregionale: in maglia biancazzurra è arrivato Giovanni Romanò.

Si tratta di un giocatore che negli ultimi ha vinto sempre: due anni fa la C Gold con Busto, l’anno scorso la C Gold con Olimpia Lumezzane. Quest’anno sarà dunque con la Robur Basket Saronno per la prima stagione in Serie B Interregionale. Peraltro esperienza in categoria già ne ha fatta con le precedenti avventure a Montegranaro, Lecco e Paderno. Ala duttile, grande atletismo, balzi da far saltare in piedi anche il pubblico, difesa, tiro… praticamente campionario completo.

(foto: il neo-acquisto Giovanni Romanò con la maglia dell’Az Robur Saronno)

