GERENZANO – Giornata di guerra alle zanzare, quella di oggi a Gerenzano, anche perchè con l’insolito clima di questo periodo ce n’è in giro ancora parecchie. “Si comunica che l’intervento di disinfestazione zanzare in programma venerdì 22 settembre 2023, causa maltempo è stato solo parzialmente eseguito. Le aree non trattate verranno interessate dall’intervento nella giornata odierna” fanno sapere dal Comune.

I luoghi della disinfestazione

Le zone interessate saranno il Parco degli aironi, parco di via dei Casari, parco di via I maggio, parco di via Inglesina, parco di via del Laghetto, parco di via Carducci, parco di via Petrarca (dopo le 16.30), inoltre l’intervento riguarderà la zona di via per Uboldo, via Inglesina, via Ghirimoldi, via Gramsci; l’area esterna della scuola Papa Giovanni e della scuola Clerici, e della scuola Moro.

