VERGIATE – Si gioca sul campo di Vergiate l’anticipo del sesto turno di Eccellenza, questa sera dalle 20.30. Su ilSaronno la diretta play by play di Sestese-Fbc Saronno.

Qui Saronno

“Durante gli allenamenti infrasettimanali ho visto una squadra carichissima – dice il direttore sportivo del Fbc Saronno, Ivan Zampaglione – e questo mi rende fiducioso in vista di un match contro una squadra sicuramente ben attrezzata come la Sestese. Per quel che ci riguarda, veniamo dalla bella vittoria di domenica scorsa contro l’Oltrepò, siamo sempre di più convinti dei nostri mezzi”. Per il tecnico Danilo Tricarico ci sono quasi tutti i giocatori a disposizione: mancherà però ancora Baldan che sconta l’ultimo turno di squalifica, e non ci sarà Sassella alle prese con un piccolo acciacco fisico.

Qui Sestese

La Sestese è in cerca di riscatto, dopo un avvio di stagione un po’ altalenante ma senz’altro metterà in campo la grinta del suo allenatore, il tecnico saronnese Giuliano Melosi. A sua volta alle prese con un paio di assenze: non ci saranno Della Volpe e Giardino.

L’arbitro

Arbitro designato per l’incontro è Riccardo Verrastro di Mantova, assistenti Marcello Filipponi di Monza e Giovanni Nanfa di Seregno.

Il campo di gioco

Per l’indisponibilità del campo di Sesto Calende, l’incontro si disputa allo stadio di via Uguaglianza a Vergiate.

Classifica

Calvairate 16 punti, Casteggio 14, Oltrepò e Caronnese 13, Magenta 11. Base 96 Seveso 10, Fbc Saronno 9, Verbano, Solbiatese, Castanese, Pavia 8, Ardor Lazzate 7, Sestese e Fc Milanese 6, Accademia pavese 5, Vergiatese 4, Accademia Vittuone 3, Meda 1.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

14102023