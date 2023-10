Molti appassionati di criptovalute spesso incorrono nell’illusione che esista o possa emergere un’alternativa migliore a Bitcoin. Essendo BTC un protocollo open source, è stato sempre suscettibile di essere replicato sin dalle sue origini, con Litecoin che rappresenta un esempio tangibile di questa dinamica.

Litecoin è, in effetti, un fork di Bitcoin con cui condivide un codice praticamente identico, con solo poche modifiche. Altre criptovalute, invece, presentano somiglianze meno evidenti ma sono comunque debitrici di BTC. Ethereum, per esempio, è stato ideato da Vitalik Buterin, che ha preso ispirazione da Bitcoin ma ha concentrato i suoi sforzi sull’incremento della programmabilità.

In sostanza, ogni criptovaluta è creata, in un modo o nell’altro, a immagine e somiglianza di Bitcoin.

A questo punto, una domanda sorge spontanea: come può Bitcoin preservare il proprio valore quando nuovi concorrenti possono emergere con promettenti “miglioramenti” al suo codice sorgente? La chiave di questa questione risiede nella comprensione del ruolo cruciale degli effetti di rete nel determinare il valore di Bitcoin.

La cifra tecnologica e il valore

Spesso i neofiti presuppongono (erroneamente) che gli attributi tecnologici superiori di una criptovaluta siano i fattori principali per la determinazione del suo valore. Tuttavia, questa supposizione è lontana dalla verità. La tecnologia costituisce la base su cui si costruisce l’adozione, conferendo credibilità agli aspetti monetari, da cui scaturisce il vero valore. Ma non è l’unico elemento che entra in gioco.

Bitcoin rappresenta un esempio emblematico di questo fenomeno poiché, nonostante la sua tecnologia fondamentale rimanga in gran parte invariata, il suo valore continua a crescere in modo costante nel corso degli anni. Sia ben chiaro, per molto tempo Bitcoin ha avuto una tecnologia all’avanguardia ma il fatto che adesso non lo sia più non significa che ci sia motivo di abbandonarlo.

Nel corso degli anni sono arrivati e scomparsi centinaia di concorrenti di Bitcoin. E perché nessuno è riuscito a spodestarlo? Perché tutte le altre crypto, alla fine, hanno dimostrato di mancare degli “effetti di rete” che Bitcoin ha stabilito e ha fatto crescere, indipendentemente dal mercato.

L’esperienza ha chiaramente dimostrato che, per resistere alle difficoltà di un mercato in ribasso, è fondamentale avere una base estremamente solida. La stragrande maggioranza delle criptovalute, a causa di basi fragili, purtroppo non riesce a sopravvivere.

L’effetto di rete di Bitcoin, unito alla sua scarsità – imposta attraverso l’offerta fissa di 21 milioni di monete – lo distinguono da altre tecnologie che mancano di un meccanismo integrato per preservarne il valore.

L’effetto di rete di BTC

Per comprendere e riconoscere l’effetto di rete di Bitcoin, è essenziale esaminare una serie di elementi chiave, tra cui la notevole liquidità del suo mercato, il costante aumento del numero di miner dedicati alla sicurezza della rete, l’espansione della comunità di investitori al dettaglio e, soprattutto, l’entrata in scena di Wall Street.

I grandi investitori raramente sono disposti a scommettere su asset privi di una solida rete di supporto. In particolare, gli Stati nazionali mostrano una preferenza per valute digitali stabili e consolidate piuttosto che per criptovalute più veloci e con tempi di liquidazione ridotti. La decisione di adottare Bitcoin rappresenta un passo di notevole rilevanza, ma si può sostenere che sia la scelta più razionale per un’entità di tale potenza.

Bitcoin è il “volto” dello spazio delle criptovalute e l’incontrastato termine di paragone del settore. Certo non è escluso che, prima o poi, un altro asset, con attributi completamente diversi, possa raggiungere una capitalizzazione di mercato più elevata. Tuttavia, nessun altro token batterà Bitcoin al suo stesso gioco. Semplicemente perché il mercato non funziona in quel modo.

Il cloud mining come alternativa per rendimenti significativi

Assodata la straordinaria importanza di Bitcoin nel panorama delle crypto, diversi investitori stanno rivolgendo la loro attenzione a soluzioni di mining in grado di garantire guadagni consistenti in attesa che BTC torni a spiccare il volo.

Tra queste soluzioni, Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) è quella che più stuzzica la fantasia dei trader, anche perché ha raccolto più di $1.000.000 in due settimane e la FOMO dietro al progetto sta guadagnando rapidamente slancio.

Bitcoin Minetrix introduce un nuovo concetto nell’industria del mining basato su cloud, con il suo nuovo sistema di stake-to-mine. L’idea è quella di consentire agli utenti comuni di iniziare a fare mining di criptovalute in modo sicuro e trasparente.

I piccoli investitori acquistano ed effettuano lo staking dei loro token $BTCMTX per ricevere Crediti di Mining. Si tratta di token ERC20 non trasferibili che possono essere “bruciati” per ottenere tempo nella piattaforma di cloud mining e guadagnare così $BTC.

Il progetto combina essenzialmente lo staking e il mining ma la tokenizzazione del processo rimuove il rischio di truffe di terze parti – che spesso hanno flagellato altri servizi di cloud mining – e restituisce il controllo ai miner.

Dato l’incredibile supporto iniziale, gli investitori sono fiduciosi che Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) abbia il potenziale per rivoluzionare completamente l’intera industria del mining.

Perché Bitcoin Minetrix è rivoluzionario?

Il cloud mining è attraente poiché consente alle persone di iniziare il mining senza possedere o gestire costosi dispositivi né avere competenze specifiche. Permette infatti di affittare una piccola parte della potenza di hash dei centri di mining dedicati, a fronte della sottoscrizione di un abbonamento.

Sebbene sia popolare, il cloud mining, in passato, è salito spesso alla ribalta per le truffe, che lasciano i miner con guadagni limitati e contratti di durata biennale. Bitcoin Minetrix è molto diverso dalle soluzioni di cloud mining con pratiche dubbie.

Ed è destinato a rivoluzionare questo processo attraverso il suo ecosistema di stake-to-mine. L’intero processo è gestito tramite contratti intelligenti, che monitorano in automatico le allocazioni e i guadagni in modo trasparente, sulla blockchain.

La tokenizzazione del processo di acquisizione di potenza di hash garantisce che gli utenti mantengano il pieno controllo dei loro fondi. $BTCMTX può essere messo in staking o riscattato in qualsiasi momento, offrendo totale flessibilità. Inoltre, garantisce che gli investitori non debbano effettuare costosi depositi in contanti per contratti di mining, così da non trovarsi vincolati per periodi prolungati.

I contratti intelligenti del progetto sono stati completamente ispezionati e auditati da Coinsult, una rinomata azienda di sicurezza nel settore.

Il finanziamento di oltre $900.000 testimonia come le prospettive di crescita future di $BTCMTX siano reali, visto che sempre più investitori affluiscono nel progetto. Anche analisti di alto profilo esprimono il loro parere favorevole. Per esempio, Michael Wrubel, Youtuber con oltre 380.000 follower, ritiene che $BTXMTX abbia un futuro incredibilmente positivo.

