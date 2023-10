Calcio, la Sestese del saronnese Melosi passa in Coppa Italia (dopo il ricorso)

SARONNO – Buone notizie per il saronnese mister Giuliano Melosi, la “sua” Sestese ha passato il turno di Coppa Italia: aveva fatto ricorso dopo che nella fase a gironi aveva subito una sconfitta a tavolino per 3-0 contro l’Fc Milanese. Aveva giocato un calciatore non tesserato ma la Sestese ha dimostrato la propria buona fede. La cancellazione della sconfitta a tavolino porta ad aggiornare la classifica del gironcino (dove c’era anche il Rovato) con passaggio del turno della Sestese che ora, in data da definire, affronterà i bergamaschi del San Pellegrino.

La gara “incriminata” era stata giocata ad inizio settemnbre ed era finita 1-1.

Questo il comunicato della Sestese.

Us Sestese Calcio comunica con grande soddisfazione che il ricorso presentato dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni., con cui si impugnava la decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello del Crl relativa alla sconfitta a tavolino nella gara di Coppa Italia contro l’Fc Milanese, è stato accolto favorevolmente, dando quindi diritto alla Prima Squadra di proseguire il proprio cammino nella competizione. A nome della Società, un sentito ringraziamento all’avvocato Matteo Sperduti per la serietà e la professionalità con cui ha seguito la nostra causa, dando voce alla fondatezza delle nostre rivendicazioni. L’occasione ci è altresì gradita per rinnovare la nostra fiducia al Comitato Regionale Lombardia, di cui supportiamo come sempre il prezioso operato. In attesa di conoscere la data in cui verrà disputata la gara con il San Pellegrino, ci uniamo quest’oggi alla gioia di tutti i nostri collaboratori e tifosi.

(foto: mister Giuliano Melosi)

