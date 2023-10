La meccanica dello staking diventa sempre più utilizzata, per questo gli investitori sono in cerca di nuovi progetti che permettono di guadagnare ricompense passive.

Qui di seguito riportiamo cinque delle migliori criptovalute per lo staking da tenere in considerazione.

Bitcoin Minetrix (BTCMTX)

Bitcoin Minetrix (BTCMTX) è un progetto innovativo che sta generando molto entusiasmo nella community cripto. La piattaforma vuole rivoluzionare il mining del Bitcoin, utilizzando il particolare meccanismo Stake-to-Earn.

A differenza dello staking convenzionale che permette ricevere ricompense in token, Bitcoin Minetrix consente agli utenti di mettere in stake i BTCMTX in cambio di crediti per il cloud mining.

Questi crediti non scambiabili si possono bruciate per ottenere ricompense passive in BTC, senza dover assemblare un costoso hardware per il mining e collegarlo alla rete.

Come indicato nel suo whitepaper, Bitcoin Minetrix presenta un’offerta limitata di 4 milioni di token, con il 70% destinato alla presale, durante la quale sono stati raccolti più di 2,3 milioni di dollari. Gli utenti possono acquistare BTCMTX in presale a 0,0112 dollari.

La presale del progetto ha catturato l’interesse di influencer come Michael Wrubel, il quale ha espresso il suo ottimismo sul futuro di BTCMTX.

Al termine della presale è previsto il listing del BTCMTX su diversi exchange, in modo da permettere agli utenti di acquistare il token facilmente.

Meme Kombat (MK)

Meme Kombat è una piattaforma di gaming P2E che permette di guadagnare ricompense passive tramite lo staking del token MK e scommettendo su battaglie gestite da una IA.

La meccanica di gioco principale prevede che gli utenti utilizzino una parte dei token in staking per scommettere sugli scontri tra i personaggi più famosi delle meme coin. L’esito delle battaglie sarà deciso da una IA e registrato sulla blockchain, in modo da mantenere la massima trasparenza.

La piattaforma di gioco verrà lanciata al termine della presale, durante la quale sono stati raccolti più di 750.000 dollari, con il token MK venduto a 0,1667 dollari.

Oltre alle scommesse, gli utenti possono guadagnare ricompense in MK anche attraverso lo staking del token, con un APY attuale del 112%.

La piattaforma prevede aggiornamenti stagionali, con la prima stagione che partirà dopo la presale e la seconda stagione che aggiungerà nuove meccaniche e personaggi.

NEAR (NEAR)

Il protocollo NEAR (NEAR) è un’altra opzione interessante per chi è interessato allo staking. Grazie a un meccanismo di consenso unico chiamato Doomslug, NEAR garantisce transazioni quasi istantanee, fino a 100.000 transazioni al secondo (TPS).

Tuttavia, ciò che distingue il protocollo NEAR è il suo fondo da 800 milioni di dollari che verranno utilizzati per la crescita dell’ecosistema, in particolare nei settori emergenti come la finanza decentralizzata (DeFi).

Secondo i dati di Coinbase, lo staking di NEAR permette di guadagnare un APY del 7,61%, con più di 500 milioni di token in stake.

Sebbene l’APY sia inferiore a quello di altri protocolli di staking, il rendimento di NEAR risulta comunque competitivo, in quanto da un ecosistema in crescita.

Con il valore del token NEAR cresciuto del 19% negli ultimi 7 giorni, il protocollo offre un ambiente stabile e promettente per gli staker in cerca di guadagni a lungo termine.

Ankr (ANKR)

Ankr (ANKR) offre un’infrastruttura di staking scalabile e decentralizzata, con l’obiettivo di risolvere le inefficienze delle reti Proof-of-Stake (PoS).

A differenza delle soluzioni centralizzate, Ankr utilizza una rete globale di nodi, consentendo una comunicazione fluida tra diverse applicazioni decentralizzate (dApp) e blockchain.

Impiegando sistemi basati sulla reputazione e su protocolli di sicurezza avanzati, Ankr si rivela un protocollo sicuro.

Il token ANKR viene utilizzato per transazioni, pagamenti e governance. Con un APY attuale di circa il 4% per lo staking dei token ANKR, la piattaforma offre un buon rendimento agli investitori.

Inoltre, la funzione di liquid staking di Ankr consente una maggiore flessibilità, permettendo agli utenti di mantenere la loro liquidità mentre guadagnano ricompense passive.

Flow (FLOW)

Flow (FLOW) è un’altra opzione interessante per lo staking, soprattutto per il suo APY del 9%.

Il protocollo decentralizzato permette lo staking attraverso portafogli di criptovalute e piattaforme come Flow Port.

È importante notare che lo staking dei token di FLOW aiuta anche a proteggere la rete dagli attacchi, incentivando gli appassionati di criptovalute a partecipare.

Le ricompense di FLOW vengono rilasciate ogni settimana, inoltre lo staking sul protocollo si rivela semplice e intuitivo, una buona soluzione per i trader alle prime armi.