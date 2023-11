SARONNO – Per gestire la situazione è stato determinante l’intervento della pattuglia della polizia locale di Saronno che ha provveduto a deviare il traffico riducendo i disagi per il crollo di una pianta in viale Lazzaroni.

La pianta è caduta proprio nella parte esterna della rotonda tanto da sfiorare un’utilitaria che si trovava a passare in quel momento. L’automobilista è stato bravo a schivarla. La pianta però ha completamente bloccato al sede stradale.

E’ successo stasera, venerdì 3 novembre, intono alle 19. Immediate le chiamate degli automobilisti per segnalare la presenza della pianta sulla sede stradale. Rapido l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che hanno tagliato i rami e il tronco in modo da permettere di ripristinare la circolazione. Pesanti comunque le ripercussioni sulla circolazione visto che è stato necessario bloccare il trafficato viale Lazzaroni. Come detto l’intervento della polizia locale di Saronno è stato essenziale anche per deviare il traffico.

Per i vigili del fuoco saronnesi è stata una giornata di grande lavoro che li ha visti anche tagliare la maxi pianta che ha bloccato dalle 7 alle 11 la Quattordicesima strada tra Cesate e Garbagnate alla periferia di Solaro.

