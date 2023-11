ROVELLO PORRO – “Desideriamo informare i cittadini della situazione relativa allo stabile dell’ex Consorzio agrario. Al nostro insediamento abbiamo constatato la necessità di intervenire sul fabbricato, poiché interessato da pericoli derivanti dalla copertura in amianto e da un persistente stato di degrado, avviando una trattativa con la proprietà per la bonifica che è stata poi regolarmente eseguita dalla stessa seppur in procedura concorsuale. Successivamente ci siamo attivati per l’acquisizione dello stesso stabile soggetto a procedura di Concordato preventivo pendente alla sezione fallimentare del tribunale di Monza, con l’importante obiettivo di una rigenerazione dell’area”. A fare il punto della situazione sono i responsabili dell’Amministrazione civica.

Pertanto, con delibera del consiglio comunale , l’attuale Amministrazione ha espresso manifestazione di interesse all’acquisizione dell’ex Consorzio, con le seguenti motivazioni:

– stato di abbandono dell’area;

– collocazione in zona centrale adiacente al sottopasso veicolare e alla stazione Fnm;

– peculiarità del contesto urbanistico in cui si colloca l’area che la configura come una delle porte di ingresso al comune di Rovello Porro.

A seguito di tutto ciò, la Giunta comunale ha autorizzato il sindaco a presentare proposta irrevocabile di acquisto presso la sezione fallimentare del Tribunale di Monza, ad un importo inferiore al prezzo di base d’asta. Contemporaneamente, la Giunta ha attivato una procedura di Variante urbanistica puntuale al fine di una futura destinazione dell’area a parcheggio pubblico e ad insediamento di superficie commerciale a servizio dei cittadini della parte ovest del territorio comunale.

Asta deserta e consorzio al Comune

Dopo lo svolgimento dell’asta medesima, andata deserta, il giudice ha emesso avviso pubblico per la presentazione di eventuali ulteriori manifestazioni di interesse (che andavano depositate entro il 27 luglio 2023) al fine di poter comparare la congruità delle offerte pervenute. Anche questa procedura non ha avuto riscontro e, conseguentemente, lo stesso Giudice ha disposto, in data 26 settembre 2023, l’assegnazione dello stabile al Comune di Rovello Porro.

La conclusione dell’iter per il trasferimento di proprietà dell’ex Consorzio è prevista per il 6 dicembre con atto di acquisto notarile; da qui partiranno gli iter procedurali per l’abbattimento (previsto entro il 2024) e per la successiva progettazione del parcheggio pubblico e dell’insediamento di superficie commerciale.

(foto: una immagine storica dell’ex consorzio agrario di Rovello Porro)

12112023