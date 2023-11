ilSaronnese

UBOLDO – Buone notizie in arrivo per i bambini della scuola elementare di via 20 settembre: è prevista a breve la consegna dei nuovi finestroni in vetro per la palestra scolastica, rimasta inagibile dopo le grandinate della scorsa estate.

I danni delle ondate di maltempo che hanno sconvolto il Varesotto, nello scorso luglio, hanno lasciato dietro di sé molti disagi: un rilevante esempio ne sono i bambini della scuole elementare di via 20 settembre, ad Uboldo, che dall’inizio dell’anno scolastico non hanno ancora potuto godere dell’attività fisica in palestra.

Un disagio che non stanno subendo solo i bambini, che passano le ore di ginnastica in cortile, quando il tempo lo permette, o nei corridoi, ma anche le associazioni sportive che usavano lo stesso spazio per le loro attività.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

20112023