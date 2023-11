news

La mania degli ETF continua a imperversare, poiché ci sono nuovi sviluppi provenienti dagli enti che li vogliono emettere. ARK Invest ha presentato nuovamente un prospetto S-1 aggiornato per la sua richiesta spot di ETF Bitcoin.

Eric Balchunas, analista senior di ETF per Bloomberg, rivela che la mossa è “semi-scioccante, ma in senso positivo”. Sottolinea che più aggiornamenti ci sono su questi documenti, maggiori sono le possibilità di approvazione.

In effetti, il CEO di ARK Invest, Cathie Wood, aveva precedentemente rivelato che la SEC è stata molto impegnata su questo fronte, sottolineando un cambiamento di atteggiamento positivo.

Balchunas fornisce informazioni privilegiate dalle sue fonti secondo cui la divisione Corporate Finance della SEC, che approva o respinge il modulo S-1, ha fornito una seconda serie di commenti agli emittenti, con dettagli ultra specifici.

Cosa è cambiato nell’applicazione dell’ETF Bitcoin di ARK?

Un’analisi del documento S-1 aggiornato di ARK Invest rivela che l’ETF $ARKB addebiterà una commissione di 80 bps, che nelle richieste precedenti era di 70 bps. La commissione viene pagata dal Trust allo Sponsor come compenso per i servizi prestati.

Inoltre, il documento aggiornato include anche un cambiamento strategico nella terminologia, affermando ora che l’ETF non fornirà agli investitori l’accesso diretto al Bitcoin spot, contrariamente a quanto affermato nella sua precedente richiesta.

Inoltre, sono presenti una serie di informazioni aggiuntive sui rischi, che probabilmente soddisferanno la divisione Corporate Finance.

È interessante notare che non vi è alcuna modifica nel modulo 19b-4, che la divisione Trading & Markets deve approvare. Eric Balchunas aveva precedentemente riferito che la SEC preferisce la creazione di contanti rispetto alla creazione di beni in natura. Il metodo di creazione di liquidità per bilanciare domanda e offerta sarebbe migliore per la SEC, ma peggiore per gli investitori in termini di spread e tassazione.

Pertanto, Balchunas ritiene che ARK Invest potrebbe provare a respingere questa particolare richiesta da parte dell’agenzia. Tuttavia, alcune applicazioni di ETF Bitcoin utilizzano in primo luogo il metodo di creazione di liquidità, il che potrebbe comportare un rischio di ritardo per le altre applicazioni.

Previsioni Bitcoin dopo l’ultimo aggiornamento dell’ETF

Dal punto di vista dell’influenza sui prezzi, questo ultimo aggiornamento non fa molta differenza. Semmai, rafforza ulteriormente la previsione secondo cui l’approvazione spot dell’ETF Bitcoin è imminente e potrebbe arrivare già il 10 gennaio, la scadenza finale per la domanda di ARK Invest.

Di conseguenza, esperti come @CryptoJelleNL rimangono ottimisti sull’idea che il prezzo del Bitcoin raggiungerà presto la soglia dei 40.000 dollari. Sottolinea che BTC è riuscito a raggiungere il livello di supporto locale di 37.000 dollari.

In effetti, BTC è aumentato del 2% nell’ultimo giorno, attualmente negoziato vicino al livello di 37.200 dollari. I dati tecnici di Bitcoin rimangono forti, poiché continua a sovraperformare ogni importante indicatore di media mobile negli intervalli di tempo giornalieri, settimanali e mensili.

Bitcoin non è l’unica criptovaluta che sta suscitando interesse istituzionale, anche Ethereum si è unita alla festa. Il gigante di TradFi BlackRock ha presentato domanda per un ETF spot su Ethereum, immediatamente seguito da un altro gigante: Fidelity.

Per celebrare un potenziale ETF su Ethereum, il nuovo ETHETF Token è stato lanciato sull’exchange di criptovalute Uniswap. Il token è salito alle stelle registrando un aumento del 15% nelle ultime 24 ore con una capitalizzazione di mercato di quasi 1 milione di dollari, a sottolineare la forte domanda di tali token derivati. Anche l’app Dextools ha assegnato al progetto un punteggio di 99.

Similmente al token ETF Bitcoin, anche $ETHETF ricompenserà i suoi investitori una volta che la SEC avrà approvato la richiesta di ETF Ethereum. Inizialmente, il token addebiterà una commissione del 2% su ogni transazione, che alla fine verrà bruciata per creare un’offerta deflazionistica.

Questa commissione verrà finalmente rimossa una volta approvato l’ETF Ethereum, celebrando un traguardo importante per l’intero ecosistema Ether.

