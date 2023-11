Città

SARONNO – È arrivato il momento clou per chi è appassionato di pesca ed in particolare di quella con le antichissime canne di bambù, di tradizione asiatica. Anche in zona ci sono estimatori di questa specialità, come il saronnese Massimo Paccotti che con maestria e grande pazienza se le costruisce da solo, facendosi mandare i pregiati materiali direttamente dal lontano Oriente.

Per Paccotti e gli altri appassionati come lui appuntamento imperdibile è quello che si tiene nel fine settimana a Milano, la mostra “Ibra bamboo rod show’ con i migliori bamboo rod makers europei. Prevista sabato 25 e domenica 26 novembre la Ibra bamboo rod show è una grande esposizione di canne da pesca artigianali realizzate in bamboo con la antica tecnica

dello “splittaggio”. Oltre 40 costruttori e collezionisti provenienti da tutta Europa – compreso il saronnese Paccotti – daranno vita ad una mostra unica nel suo genere e per la prima volta organizzata in queste dimensioni nel continente europeo.

Le “bamboo rod” come vengono chiamate dagli anglofoni non sono solo attrezzi da pesca ma in molti casi sono oggetti di alto artigianato contesi dai collezionisti e quotati nelle principali case d’asta. Contemporaneamente avrà luogo anche la mostra di coltelli artistici da collezione della Corporazione italiana coltellinai (Cic). Un’occasione unica per i milanesi, e non solo, di avvicinarsi ed ammirare vere e proprie opere d’arte.

L’evento si tiene al Hotel Melià, sala Torre Velasca, in via Masaccio 19 a Milano, sia sabato che domenica con accesso dalle 9.30 alle 17.30. Ingresso gratis. Sito web https://www.rodmakers.it.

Dopo l’esperienza del primo raduno, nel maggio 2005, gli organizzatori hanno sentito la necessità di dar vita ad una associazione per non disperdere quanto di buono era stato fatto. I progetti erano e restano molti ed ambiziosi ma quello che veramente è importante nell’attività di Ibra è l’aver messo in contatto molti appassionati costruttori che per mezzo dell’associazione si scambiano opinioni, commenti, esperienze,l’aver dato la possibilità a tanti di iniziare con questa attività e l’aver rivalutato in Italia l’utilizzo delle canne in bamboo per la pesca a mosca.

(foto: Massimo Paccotti impegnato nella pesca, ed alcune delle due straordinarie canne da pesca in bambù)

24112023