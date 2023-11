Cronaca

GERENZANO – Nel pomeriggio del 18 novembre scorso, i carabinieri della compagnia di Saronno, insieme ai colleghi dello squadrone eliportato Carabinieri Cacciatori, hanno arrestato un 50enne italiano ed un 22enne marocchino per spaccio di sostanze stupefacenti e porto d’armi.

Le manette sono scattate nel corso di uno dei consueti servizi congiunti tra carabinieri della compagnia di Saronno, in particolare i militari della stazione di Cislago e i colleghi Cacciatori nell’area boschiva di Gerenzano. Tutto è iniziato quando i militari hanno notato a distanza un gruppo di persone riunite in un bivacco e una in particolare come una di queste che facesse avanti e indietro dall’area boschiva alla strada.

I militari hanno accerchiato il gruppo mentre gli stranieri cercavano di dileguarsi. Uno è stato bloccato quasi immediatamente, mentre il secondo dopo un inseguimento a piedi nei boschi. Anche a causa della poca luce e visibilità nella boscaglia, il fuggitivo è caduto nel bosco permettendo ai carabinieri di raggiungerlo agevolmente e di bloccarlo. La rapidità dell’intervento non ha consentito al 22enne marocchino irregolare sul territorio nazionale di utilizzare la pistola che aveva estratto, con matricola abrasa e caricatore completo di cartucce calibro 9. Oltre la pistola, è stato recuperato circa un chilo e mezzo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina eroina hashish e marijuana, un coltello a serramanico, un cutter e materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente e bilancini di precisione e circa mille euro di denaro contante.

I due dopo le formalità di rito sono stati condotti al carcere di Busto Arsizio.

27112023