Le meme coin stanno vivendo una vera e propria esplosione di prezzi: Pepe ha registrato un aumento del 325% nell’ultima settimana, mentre Dogwifhat ha visto un impressionante balzo del 418%. Shiba Inu ha seguito con un incremento del 128%, mentre il nuovo arrivato Smog ha sorpreso con un aumento del 112%. Complessivamente, il valore di mercato delle meme coin è aumentato del 15% nelle ultime 24 ore, raggiungendo la cifra di $46 miliardi.

La frenesia di acquisti sembra non accennare a diminuire. Il prezzo di Dogwifhat è salito del 46% nelle ultime 24 ore, segno tangibile del continuo interesse per le meme coin basate su Solana e un ottimo segnale per $SMOG. Un’altra novità, PepeSol, ha registrato un aumento incredibile del 1.075% nelle ultime ore.

Così come PepeSol, Smog è una meme coin SOL, suggerendo che la blockchain Solana sia la destinazione preferita per i fondi intelligenti in questo mercato bollente.

Con l’avanzare di Bitcoin le altcoin stanno cercando di recuperare terreno

La stagione delle altcoin è in pieno svolgimento e i nuovi partecipanti al mercato devono essere consapevoli che quando il prezzo di Bitcoin si avvia verso nuovi massimi storici con la velocità attuale, è il momento per le altre criptovalute di recuperare terreno.

La parte di mercato su cui gli investitori stanno concentrando maggiormente la loro attenzione è sulle meme coin più promettenti.

Smog in particolare sembra avere alcuni fattori a suo favore che le vecchie meme coin non possiedono.

Innanzitutto, c’è la questione di Solana. Nonostante alcuni problemi iniziali, la blockchain SOL sta attirando sempre più attenzione, e le meme coin ne stanno seguendo l’esempio.

Secondo DappRadar, Solana è stata la blockchain più attiva degli ultimi sette giorni in termini di volume di transazioni, superando di gran lunga Ethereum. Questo indica che Solana è una piattaforma più veloce ed economica rispetto a molte altre.

Smog si sta avvalendo di Solana per costruire una comunità di seguaci attraverso una campagna di airdrop, che coinvolge anche coloro che acquistano Smog e partecipano attraverso la piattaforma Zealy, ampliando di molto il suo pubblico.

In secondo luogo, essendo Smog una meme coin così nuova, con soli 25 giorni di vita, ha un grande potenziale di crescita rispetto alle meme coin più vecchie come Shiba Inu e Dogecoin.

Smog continua ad avere slancio

Smog sembra seguire le orme di Dogwifhat, un’altra meme coin di Solana che ha visto un aumento del 11.000% dal lancio. Da quando è stata lanciata il 7 febbraio, Smog ha registrato un aumento del 7700%.

Il token è stato lanciato su DEX ad un prezzo iniziale basso, ma ora è valutato a $0,1178, con una capitalizzazione di mercato diluita di $90 milioni e più di 39.500 detentori di token.

L’interesse per l’acquisto di $SMOG è alimentato dal fatto che il 35% dei 1,4 miliardi di token sarà distribuito ai partecipanti.

Perciò la comunità di Smog è cresciuta rapidamente su diverse piattaforme social, attirando oltre 14.000 membri per l’airdrop su Zealy.

Inoltre, Smog è una criptovaluta multichain, disponibile sia su Solana che su Ethereum. L’acquisto e lo staking possono essere effettuati sul sito web di Smog, con sconti e rendimenti annui interessanti per i partecipanti.

Infine, Smog sta anche mirando a coinvolgere detentori di token di altri progetti attraverso airdrop e offre la possibilità di acquistare e mettere in staking direttamente dal proprio sito web.

In un mercato in cui le meme coin stanno guadagnando sempre più attenzione, Smog sembra essere una scelta allettante per gli investitori in cerca di opportunità di crescita significative.

Come comprare Smog

Per acquistare Smog, il primo passo è procurarsi un wallet digitale compatibile con Solana, come Phantom. Successivamente, è necessario possedere SOL, USDT o token BONK per effettuare lo scambio con SMOG.

Gli acquirenti possono utilizzare l’aggregatore DEX Jupiter o Birdeye per scambiare le loro criptovalute con SMOG. In alternativa, è possibile acquistare e mettere in staking direttamente SMOG sul sito web del progetto, approfittando di sconti e rendimenti annuali interessanti.

Una volta acquistati, i token possono essere messi in staking per ottenere vantaggi aggiuntivi e partecipare alle attività della community di Smog. È consigliabile rimanere aggiornati sulle notizie e gli aggiornamenti relativi a Smog seguendo la comunità su piattaforme come Twitter, Discord e Telegram.

