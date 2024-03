Città

SARONNO – “Come Presidente della Commissione Cultura voglio augurare a tutti una Buona Pasqua con la bellissima poesia di Albert Camus sul valore della vicinanza, tema importante in questo momento storico difficile”. Sono le parole di Chiara Angaroni che condivide un messaggio con l’intera città per le festività di Pasqua.

Non camminare davanti a me

potrei non seguirti;

non camminare dietro di me,

potrei non sapere dove andare.

Cammina a fianco a me

e sii per me un amico!

Albert Camus

