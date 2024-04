Cronaca

CASTELLANZA – Era salita in ufficio per lasciare la fascia tricolore dopo le celebrazioni del 25 aprile. Entrando in Municipio aveva detto al custode di non sentirsi molto bene e di volersi fermare in ufficio per bere qualcosa di caldo. Ed invece qualche ora dopo l’ha trovata un agente della polizia locale che ha attivato i soccorsi anche se non c’era ormai più niente da fare.

È morta così Mirella Cerini, sindaco di Castellanza. Aveva 50 anni e lavorava come architetto. Era stata eletta primo cittadino nel 2016 e poi nel 2021 quando era stata confermata per il secondo mandato. Come detto aveva partecipato alle celebrazioni del 25 aprile intorno alle 10. Poi il passaggio in Municipio le chiacchiere con il custode parlando del malore. Intorno alle 13, il suo corpo senza vita è stato trovato a Palazzo Brambilla da una gente di polizia locale. Sono stati attivati i soccorsi ma era troppo tardi. Il decesso è stato causato da un malore, probabilmente un infarto.

QUI IL VIDEO DELL’ULTIMO DISCORSO

