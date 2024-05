CARONNO PERTUSELLA – Tanti bambini hanno partecipato ai laboratori ecologici e creativi dell’ormai tradizionale “Rigiocando”, giunto all’undicesima edizione e inserito tra degli eventi in occasione della giornata del Verde Pulito. Domenica 12 maggio, i bambini hanno giocato insieme nella tensostruttura del parco di via Avogadro, imparando insieme l’arte del riciclo e portando a casa giocattoli usati.

Quattro gli stand che hanno accolto i bambini, tutti organizzati dalle associazioni del territorio. L’associazione “Fare Arte” ha accompagnato i bambini al mare, chiedendo loro di decorare, con materiale riciclato, lo scenario di una spiaggia nel loro stand “Ecoarte”. Non solo, “Ecolab” ha insegnato loro come costruire bambole di pezza, mentre “Cornici materiche” è il laboratorio che ha aiutato i bambini a liberare la loro creatività per costruire un “quadro” tridimensionale. Non è mancato anche spazio per la lettura con l’Isola del Riuso.

La Protezione Civile ha coinvolto i bambini presenti con giochi mirati a dare ai più giovani una più ampia conoscenza dei fenomeni naturali, degli effetti delle azioni umane e delle conseguenze di una scarsa gestione dell’ambiente, così come del bisogno di promuovere un nuovo tipo di sviluppo più armonioso con la natura.