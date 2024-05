Città

SARONNO – “Per prima cosa ci spiace moltissimo per l’investimento del pedone e ci auguriamo che possa presto riprendersi e tornare a casa”

Inizia così la nota firmata da Franco Casali, assessore alla Mobilità che replica alla dura presa di posizione di Roberto Strada, ex consigliere comunale dei Verdi.

“I lavori effettuati in via Roma hanno tenuto nel debito conto i possibili interventi per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti, nonché degli altri utenti della strada. Si fa presente che la pista ciclopedonale, ovvero utilizzabile sia dai pedoni che dai ciclisti, è in sede propria, colorata in rosso, ed ha una larghezza ben superiore ai 2,50 metri previsti dal Codice della strada. Gli attraversamenti pedonali e ciclabili di via Biffi e via Roma sono stati realizzati su di una piattaforma rilevata, sono colorati in materiale bicomponente antiscivolo bianco e rosso, c’è una illuminazione specifica a led dell’attraversamento, e ci sono strisce orizzontali di rallentamento, e su tutta l’area vige il limite di 30 km/h ben segnalato con segnaletica verticale e orizzontale.

Ovviamente vanno rispettati i limiti di velocità e la guida, soprattutto in una zona frequentata da molti pedoni e ciclisti come questa, deve essere improntata alla massima prudenza.

