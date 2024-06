SARONNO – Per il sesto anno consecutivo si è svolto venerdì scorso al Cinema Teatro Prealpi di Saronno il “Premio cultura città di Saronno”, la kermesse ideata e presentata dal regista e produttore cinematografico Luciano Silighini Garagnani lo ha visto come sempre mattatore della serata dove sul palco si sono alternati ospiti internazionali, volti della cultura del territorio ed esponenti nazionali che si sono distinti nelle varie categorie.

Il red carpet alle 20.30 con l’Hollywood orchestra per poi passare all’inno europeo che ha visto tutta la sala alzarsi in piedi. Silighini ha sottolineato l’importanza del sentirsi europei e ha citato le figure di Giuseppe Mazzini e di Alcide De Gasperi. Standing ovation per Anna Maisetti la giovane modella che ha sconfitto il cancro e attraverso il suo profilo Instagram stile_compresso ha creato una community facendo divulgazione scientifica invitando alla prevenzione, premiata da Silighini con una targa in oro per il suo impegno. Tra i premi speciali anche il Professore Pier Felice degli Uberti, il massimo esponente al mondo di scienze storiche familiari che ha invitato a tutelare la storia della propria famiglia ricordando l’impegno di Silighini proprio in queste materie. Fuori programma quando il Sindaco Augusto Airoldi, presente sul palco, con la vice Sindaco Laura Succi,l’assessore Gabriele Musarò e il Presidente del Consiglio Comunale Pierluigi Gilli, hanno consegnato una targa,a nome della giunta, a Silighini ringraziandolo per portare nel mondo il nome di Saronno nelle arti cinematografiche. Il regista commosso ha abbracciato il Sindaco ricordando l’impegno di tutta la giunta per la cultura e il cinema.

Un esibizione di ballo curata dal coreografo Claudio Grimaldi,già ballerino al fianco di Raffaella Carrà,ha intervallato le premiazioni. Tra le persone premiate anche le attrici Martina Ferragamo protagonista di “Romantiche” di Pilar Fogliati e Luana Giuliani,protagonista de “L’immensità” al fianco di Penelope Cruz e presentato al Festival del cinema di Venezia, l’industriale svizzero Michael Rummelein che con la sua Swiss5 contribuisce a molte iniziative sociali e culturali in tutto il mondo, la scrittrice ed ex showgirl Ilaria Galassi, la pianista spagnola Noemi Turel Serrano molto nota in città per i suoi concerti al teatro Pasta.

Tra i saronnesi premiati la squadra sette volte campione d’Italia Asd Saronno Tchoukball Club, Valeria Pacifico Project Manager e Coordinatrice didattica dell’ area Fashion Stylist and Communication dell’ Istituto Europeo di Design di Milano, il Professor Andrea Coppola insegnante di Educazione Religiosa alla Bascapè e autore di un libro sul Venerabile Don Tonino Bello da cui lo stesso Silighini ha scritto una sceneggiatura per un futuro progetto cinematografico che ha avuto appoggio e supporto della curia pugliese e della famiglia del venerabile, tra gli attori un premio speciale ai giovanissimi fratelli saronnesi Sara e Marco Santosfefano al debutto cinematografico, Sofia Grisafi,Francesca Monti, poi la coppia Francesco Oranges e Arianna Semeraro premiati come migliori attori dell’anno. Omaggi floreali per le signore donati da “Le Acacie”.

Durante la serata è stato proiettato anche l’episodio della serie “Racconti partigiani” dedicato ad Alba Dell’Acqua, giovane maestra protagonista della Resistenza varesina interpretata da Elena Collini. Un bilancio positivo per Silighini per questo evento che il prossimo anno arriverà già alla settimana edizione ed è ormai un punto fermo tra gli eventi cittadini patrocinati dal Comune di Saronno.

(foto di Armando Iannone)