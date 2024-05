CARONNO PERTUSELLA – Si è svolto domenica il palio dei rioni di Caronno che vedeva due gare principe: “Rusa la bála” per gli adulti e “Rusa El bidún” per i piu piccoli.

Il tragitto vedeva impegnato tutto il centro di Caronno con partenza dalla chiesa Santa Margherita fino alla piazzetta San Rocco. La polizia locale assieme all’associazione carabinieri in congedo e al comitato dei giovani hanno reso possibile la chiusura delle strade e la gestione del territorio.

Dopo i saluti del parroco, c’è stata l’estrazione dell’ordine di partenza prima per i bimbi poi per gli adulti. Madonnina, San Grato, San Rocco e San Pietro e per anche la Chiesa Evangelica che ha voluto partecipare in segno di fratellanza e condivisione.

La gara ha visto alternarsi l’ una e l’altra categoria, entrambe accolte con entusiasmo e partecipazione. Verso le 19 il verdetto fornito dai giudici del palio di Legnano: per il rusa la bala ultimo il rione Madonnina, poi San rocco, San Grato e in testa San Pietro.

Al termine delle gare l’oratorio di Caronno ha accolto partecipanti e atleti per una cena il cui ricavato andrà all’ organizzazione del palio.

