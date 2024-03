news

GERENZANO – La Gerenzanese si aggiudica il derby con l’Amor Sportiva disputato nella sera di giovedì 28 marzo per 1-0 grazie alla rete di Vergani che fa così conquistare tre punti che decretano definitivamente la fine del campionato del girone H della seconda categoria di Como vista la vittoria con ben cinque giornate di anticipo della Gerenzanese che, dunque, si aggiudica la promozione alla categoria superiore.

Nel post partita e dopo i festeggiamenti con l’intera squadra e staff, l’allenatore della Gerenzanese Alessandro Amato si è espresso ai nostri microfoni felice della promozione: “Difficile trovare parole in queste situazioni ma c’è da ricordare il giusto merito ai nostri ragazzi, alla società e a tutti quelli che hanno lavorato per arrivare a questo traguardo con dei risultati incredibili”. Continua il mister: “Sono orgoglioso di aver allenato questi ragazzi che fino alla fine hanno lottato con tutte le loro forze”. Conclude Amato con la speciale dedica: “Voglio dedicare questa vittoria a mio fratello che non c’è più e che sarebbe stato felicissimo di questo traguardo”.