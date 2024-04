news

CARONNO PERTUSELLA – La Castanese riesce ad aggiudicarsi tre importantissimi punti per la lotta salvezza grazie alla vittoria per 0-1 del match disputato nel pomeriggio di ieri 6 aprile nello stadio comunale di Caronno Pertusella contro la Caronnese.

Dopo il triplice fischio del direttore di gara che ha decretato la vittoria della Castanese sulla Caronnese per 0-1, il tecnico ospite Alfio Garavaglia si è espresso ai nostri microfoni felici della prestazione: “Dopo la brutta prestazione brutta della scorsa giornata con il Verbano ci siamo riscattati contro una squadra forte come la Caronnese”. Continua il mister: “Bisogna continuare a giocare in modo attento, a chiudere gli spazi e a giocare da squadra come abbiamo fatto così da uscire dalla zona play-out”. Infine conclude il tecnico sulla tattica difensiva: “Sapevamo che loro hanno tanta qualità e quindi dovevamo togliere spazi tra il centrocampo e l’attacco così da non fare arrivare palloni puliti a Corno e Migliavacca motivo per cui ho messo un difensore in più in centrocampo”.

CARONNESE-CASTANESE 0-1