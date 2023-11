CASTANO PRIMO- Nella 9′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, la Castanese ospita l’Fbc Saronno in un match complicato, che viene perso dai padroni di casa a causa delle reti di Pontiggia e Proserpio. Dopo la sconfitta esterna con il Meda arriva la seconda gara senza ottenere punti di fila e l’allenatore dei neroverdi, Alfio Garavaglia, si è espresso così a fine partita: “Ci è mancato qualcosa a livello di intensità, sicuramente ha pesato la partita di mercoledì, in cui abbiamo tra l’altro fatto male, che ci ha lasciato qualche strascico; oltre a questo avevamo fuori Stiso e Moretti che per noi sono due giocatori fondamentali. I ragazzi che hanno giocato non hanno fatto male, però ci è mancata l’aggressività necessaria per impedire la giocata facile ai loro centrocampisti, che hanno tanta qualità. Nonostante ciò, nel primo tempo la migliore occasione l’abbiamo avuta noi, in cui il loro portiere ha fatto un miracolo, poi l’hanno sbloccata a causa di una nostra distrazione, inoltre non ho capito l’espulsione, ma sotto di un goal e in 10 è stato difficile“.

Castanese-Fbc Saronno 0-2

CASTANESE (4-3-3): Indelicato; Caputo, Pescara, Oliviero (32’ st Raimoldi), Crispo; Parini, Grezzana (35’ st Mhaimer), Bertoli (19’ st Carugati); Sofia (24’ st Moussafir), Salom, Quartesan. A disposizione Catizone R., Bruni, Catizone E., Garavaglia, Lazar. All. Garavaglia.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Vinci; Lorusso, Bello, Rudi, Sassella; Baldan; Proserpio (43’ st Martini), Di Noto, Sala (40’ st Citterio); Sardo (40’ st Hassan), Pontiggia. A disposizione Bertolotti, Bruzzone, Bredice, Zonda, Pozzi, Lofoco. All. Tricarico.

Arbitro: Riahi di Lovere (Valentini di Brescia e Bergamaschi di Bergamo).

Marcatori: 23’ st Pontiggia (S), 39’ st Proserpio (S).