news

CARONNO- Nell’11’ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, si è giocato l‘acceso derby tra Caronnese e Fbc Saronno, vinto proprio dai biancoazzurri grazie alla rete su calcio di rigore di Pontiggia nella seconda frazione di gioco. La partita ha visto il ritorno in campo, dopo l’infortunio, del terzino dell’Fbc Saronno Marco Torriani che si è espresso così, a fine partita, ai nostri microfoni: “Capita a tutti di farsi male in una stagione, non era un infortunio grave e derby vinto, siamo molto contenti, oltre che per il risultato, per la prova e siamo fiduciosi per la prossima.”

Prosegue, inoltre, Torriani parlando del prossimo incontro con il Magenta: “Un’altra bella partita, anche loro sono una bella squadra, però noi guardiamo il nostro e siamo consapevoli anche noi di essere un’ottima squadra“.

Caronnese-Fbc Saronno 0-1

CARONNESE (4-3-3): Quintiero; Napoli, Puka, Galletti, Bossi (1’ st Ngounga); Morlandi (34’ st Diatta), Zibert, Mathieu; Lorusso (21’ st Zoppi), Corno, Kovalonoks (12’ st Sanogo). A disposizione De Bono, Russo, Sakho, Cerreto, Fabbrucci. All. Gatti.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Bertolotti; D’Onofrio (28’ st Rudi), Bello, Lofoco, Torriani (40’ st Martini); Baldan; Sala, Di Noto, Sassella; Pontiggia, Sardo (24’ st Proserpio). A disposizione Vinci, Lorusso, Bruzzone, Meroni, Hassan, Pozzi. All. Tricarico.

Arbitro: Raimondo di Taranto (Amatore di Bergamo e Stracquadaini di Seregno).

Marcatore: 2’ pt Pontiggia (S) (rig).

Note – Spettatori 550. Angoli 6-4 Fbc Saronno. Ammoniti Sassella, Quintiero, Sala, Proserpio, Mathieu. Recupero 1’-5’.