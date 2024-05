Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Lo scorso giovedì 8 maggio, al Palazzo Bocconi, prestigiosa sede Azimut in corso Venezia a Milano, la Caronnese si è presentata agli attuali e possibili sponsor del futuro. Durante l’incontro, tutte le aree e le anime della Caronnese hanno illustrato lo stato attuale della società e i progetti futuri. Ha aperto l’incontro il presidente della Caronnese Egidio Terenziani, che si è concentrato sulla sulla gestione del primo anno di attività, dall’entrata in società della nuova proprietà con le prospettive verso il centenario, che si terrà nel 2027. Tutto questo passando attraverso i settori in cui investire, le funzioni da rinforzare, un inedito progetto di finanza sostenibile e i tavoli di lavoro su cui la Caronnese è attualmente impegnata, sportivo e extra sportivo.

Per quanto riguarda l’aspetto più strettamente sportivo e di campo, si è poi passati al settore prima squadra dove il Direttore Generale Emiliano Nitti ha fatto un bilancio della stagione appena conclusa mettendo dei primi tasselli alla prossima annata sportiva ribadendone gli obiettivi stagionali : bel gioco abbinando sostenibilità a risultati importanti. Nitti ha annunciato a breve per la prima squadra (rappresentata dal capitano Federico Corno) la formalizzazione di importanti rinnovi e di grandi novità: l’occasione di questo workshop è stata l’anticipazione dell’arrivo del nuovo allenatore, Michele Ferri, che ha già diretto la prima squadra rossoblù nelle ultime tre giornate del campionato appena concluso. Grandi novità anche per la Juniores che si concretizzerà in vero e proprio serbatoio di giovani leve per la prima squadra. Orfeo Zanforlin ha approfondito il tema del settore giovanile, sottolineando come questo che che sta per iniziare sarà il vero anno della ripartenza della nuova gestione per quanto riguarda l’attività con bambini e ragazzi, confermando sulla griglia di partenza tutte le categorie e annate che saranno da sviluppare passando anche dagli Open says di luglio già lanciati e ponendo anche le basi per nuovi ambiziosi progetti come il Summer camp in partenza il prossimo 10 giugno, i tornei estivi come il Caronnese Summer fest in atto proprio in questo mese di maggio, l’arrivo del calcio femminile e l’impegno nelle scuole elementari del territorio, tutte attività già a regime. Zanforlin ha posto l’accento anche sulla selezione degli istruttori delle categorie giovanili, ai quali viene fatto firmare prima di iniziare a collaborare con la Caronnese un’autocertificazione per evitare di vivere episodi spiacevoli, purtroppo presenti anche in questi ambienti oltre ad anticipare un’importante collaborazione con una squadra di Serie A proprio per elevare ulteriormente l’asticella del vivaio rossoblù.

Il vicepresidente Riccardo Gioia ha concentrato il suo intervento sui progetti Esg in cui la Caronnese crede fortemente, attraverso le azioni concrete già attuate e quelle da attuare per il futuro. Dalle attenzioni all’interno della struttura caronnese, come quella verso il minore utilizzo della plastica sul campo, l’implementazione del basso consumo di energia elettrica, la piantumazione del centro e lo sviluppo futuro del centro sportivo passando attraverso i progetti a lungo raggio, come quelli che riguardano la “rivoluzione morale” della società (come la presenza di quote rosa in tutti i gruppi di lavoro a partire del Cda all’utilizzo di un codice etico e di un codice comportamentale fino alle iniziative di welfare con gli sponsor), con anche il supporto e l’orgoglio di portare sulla maglia la Fondazione Laureus.

Ha chiuso la presentazione di Fabrizio Volonté, responsabile Marketing communication & sponsorships della Caronnese, che ha parlato di tutti gli strumenti che la società può già da ora mettere in campo per raccontare al meglio la vita sportiva ed extra sportiva delle squadre e di tutti coloro che vivono la Caronnese: dal sito caronnese.com al giornale Caronnese calcio news arrivato al quarantesimo anno di pubbliciazione, passando per i canali social e la nuova pagina su LinkedIn, attraverso la quale la Caronnese vuole trasmettere i valori in cui crede e la mentalità ESG che contraddistingue la nuova proprietà. Si è parlato anche di talent placement, offsite aziendali, tornei, seminari in presenza e virtuali e ancora di molti strumenti one to one per garantire a tutti i partner lo sviluppo di piattaforme di comunicazione in linea con le loro esigenze e ambizioni.

Alla presentazione ha partecipato anche un ospite speciale: il campione del mondo 1982 Fulvio Collovati, amico della Caronnese che ha ricevuto in dono una maglia ufficiale rossoblù e si è trattenuto per autografare alcuni cimeli portati apposta per essere siglati dal grande campione. Questo evento è stato il preambolo di una stagione che sta per iniziare, con tante novità per la Caronnese, in campo e non solo.

(foto: un momento della presentazione)

