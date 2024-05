news

SARONNO – Dopo un intervento di recupero e di soccorso è stato portato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como intorno alle 22,40 il 23enne nordafricano che ieri, sabato 25 maggio, è stato protagonista di una brutta caduta in via Pola.

Proprio chiarire come e perchè sia avvenuta la caduta di oltre 10 metri è uno degli aspetti che le forze dell’ordine dovranno chiarire. Un aiuto arriverà dalle immagini di videosorveglianza del parcheggio interrato di via Pola e del vicino condominio. Secondo alcuni testimoni prima della caduta si sarebbe sentita una violenta lite. Nella zona erano presenti diversi passanti ma anche i volontari del Running day alle prese con le chiusure delle strade per la corsa competitiva.

C’è chi ha visto alcuni stranieri correre e quindi parla di un ragazzo in fuga. Del resto la zona è tristemente nota per l’attività di spaccio e quindi non si può escludere che l’incidente sia legato all’attività di compravendita di sostante illegali. Un pagamento non avvenuto, una lite tra pusher già in passato le forze dell’ordine sono intervenute per episodi di questo tipo nella zona.

Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. Il ragazzo è caduto dal piano -1 fino al -4. Il punto in cui era caduto ha reso difficili i soccorsi tanto che i vigili del fuoco e il personale dell’elisoccorso che si è calato in via Pola sono riusciti a recuperarlo solo passando da un garage aperto dal vicino condominio.

guarda tutte le foto 28



Precipita nel parcheggio di via Pola: i soccorsi all’opera

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti