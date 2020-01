Gioele Dix presenta Onderod al teatro di Limbiate

LIMBIATE – Uno dei comici, autore di monologhi memorabili, più amati dalla televisione e apprezzato a teatro, torna sabato 18 gennaio sul palcoscenico di Limbiate.

Comincerà alle 21, al teatro di via Valsugana, lo spettacolo dal titolo “Onderod”, un omaggio allo stile di vita libero e senza regole, rivisitato in chiave ironica e per l’occasione italianizzato.

Il repertorio di Gioele Dix, famoso per le sue comparse in televisione, abbraccia i più incisivi monologhi del comico milanese, che riflettono e ironizzano su mode e gusti correnti, abitudini e debolezze diffuse, guasti pubblici e privati. Una sorta di fotografia dello scombinato paesaggio italiano, alle prese con fantasmi vecchi e nuovi: il mito del ritorno alla campagna, l’assenza di senso civico, il salutismo esasperato, l’invadenza diffusa, l’educazione dei figli, la mania del gioco e delle lotterie, l’indisciplina, i disservizi nei mezzi pubblici, la ricerca ossessiva dell’amicizia, la schiavitù della furbizia. Speciale il capitolo dedicato al personaggio dell’automobilista, aggiornato e rivitalizzato, grazie al quale ha saputo trasformare una felice intuizione, nata dall’osservazione critica di se stesso al volante, in un’azzeccata maschera contemporanea di successo.

I biglietti sono in vendita oggi pomeriggio e sabato, dalle 16 alle 19, in via Valsugana, presso la reception del teatro: poltronissima a € 25 (ridotto € 22) e poltrona a € 22 (ridotto € 19). On line: www.melarido.store, www.teatrocomunalelimbiate.it. Info teatro: biglietteria@melarido.it

15012020