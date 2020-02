SARONNO – Lunedì 17 febbraio, dalle 21 alle 22:30, il Museo della Ceramica G.Gianetti ospiterà il “dopocena ludico culturale a tema Micio Miao”, organizzato dall’Ambasciata della Repubblica di Użupis in onore della 30° festa nazionale del gatto.

Artisti amanti del mondo felino si esibiranno per coinvolgere il pubblico e raccontare, attraverso la propria creatività, prospettive diverse sul protagonista a quattro zampe di questa serata. L’iniziativa non è una novità per Saronno. In passato, sempre su input dell’ambasciatore di Uzupis Gianpaolo Terrone, è stata organizzata una serata per celebrare la giornata del gatto con mailart e lettura di poesia. Un evento che aveva catturato molti saronnesi che si erano presentati all’evento con tante proposte e dettagli a tema.

La speranza degli organizzatori è quell di bissare il successo della precedente edizione puntando sull’effetto sorpresa e sui tanti amanti dei felini.

(foto: alcuni momenti dell’ultima iniziativa dedicata ai felini organizzata dall’ambasciata di Uzupis con una mostra di mailart a tema)