SARONNO – ORIGGIO – Scontro a tre lungo la Sp 233 tra Origgio e Saronno alle porte del quartiere Matteotti nella zona di via Sampietro oggi pomeriggio alle 17. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che si sono occupati di mettere in sicurezza il luogo dell’incidente mentre l’ambulanza della Croce rossa di Saronno si è presa cura dei conducenti che comunque non hanno riportato gravi lesioni. Ad avere la peggio una Toyota Yaris che è finita fuori strada entro al fossato quasi ribaltandosi. Danni alla parte anteriore anche per una Mercedes Classe ML e una Toyota Auris.

Ancora non è stata chiarita la dinamica dell’incidente ma potrebbe trattarsi di un tamponamento a catena. I vigili del fuoco si sono occupati anche di deviare il traffico visto che nella zona si è presto creato qualche rallentamento soprattutto per gli automobilisti che rallentavano per capire cosa stesse succedendo.

(foto: alcuni momenti dei soccorsi)

20022020