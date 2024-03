Cronaca

GERENZANO – Intervento oggi a mezzogiorno dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno e dell’auto-infermieristica al Parco degli aironi di via Inglesina alla periferia di Gerenzano, è stato soccorso un uomo di 46 anni per un grave malore. La segnalazione era giunta poco prima da parte di alcuni cittadini, che avevano contattato il 112, numero per le emergenze, attivando così la macchina dei soccorsi.

L’uomo è stato sottoposto alle prime cure direttamente sul posto da parte del personale sanitario e quindi è stato trasportato con l’autolettiga, in condizioni apparse serie, all’ospedale di Castellanza per essere sottoposto alle terapie ed tutti gli accertamenti medici del caso.

(foto archivio: forze dell’ordine all’ingresso del Parco degli aironi alla periferia di Gerenzano)

