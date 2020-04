SARONNO – SOLARO Derubata utilizzando la rivista mensile della comunità pastorale di Saronno e la scusa di fare un’offerta e una preghiera per l’ospedale di Saronno. E’ la disavventura capitata ad una saronnese che si è ritrovata appiedata da un ladro che con il pretesto della condivisione di un’offerta per la comunità pastorale si è impossessato della sua bicicletta.

Tutto è successo qualche giorno fa quando la donna si era recata nella vicina Solaro per far la spesa. Abitando sul confine con il comune si tratta del punto vendita più vicino a casa. Arrivata nel parcheggio le si è avvicinato un uomo di mezz’età. “Signora posso lasciarle una candela da accendere per fare una preghiera accompagnandola con una rivista parrocchiale?”. La donna si è mostrata subito scettica ma l’uomo ha iniziato a parlarle delle attività della parrocchia.

La saronnese era ancora molto dubbiosa ma l’uomo ha mostrato la rivista che aveva in mano ed era un numero del mensile pubblicato dalla comunità pastorale. La saronnese rassicurata si è ricreduta ed ha deciso di prendere la candela mentre cercava i soldi per un’offerta l’uomo è salito in sella alla sua bicicletta e pedalando a perdifiato si è dileguato. La donna non potuto far altro che tornare a casa e presentare denuncia ai carabinieri per il furto.

26042020