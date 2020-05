Coronavirus, chiacchierata con video-ricetta: Samuele Calzari prepara i biscotti di frolla al cacao

SARONNO – Una dolce chiacchierata ma soprattutto una ricetta realizzata online con la possibilità per tutti voi di realizzare in tempo reale la ricetta e gustare dei buonissimi biscotti di frolla al cacao e nocciole. Gli ingredienti per partecipare da casa sono: 120 g burro, 15 g cacao, 75 g zucchero a velo, 25 g farina di nocciola (o mandorle) 1 uovo, 200 g farina

Oggi ilSaronno ospita Samuele Calzari. Alle 21 sulla nostra pagina Facebook l’intervista-videoricetta che ritroverete anche qui sotto.

Samuele Calzari inizia la sua carriera dopo aver conseguito l’attestato di qualifica professionale come panificatore pasticcere. Inizia a lavorare in pasticcerie e panifici del saronnese distinguendosi per professionalità, voglia di fare e passione. Consegue il diploma di Istituto Commerciale e successivamente di Istituto Alberghiero presso il Collegio Arcivescovile Castelli di Saronno.

Docente di Pasticceria dal 1999 presso lo Ial Lombardia sede di Saronno e presidente di Sigep giovani (salone internazionale di pasticceria e gelateria) dal 2010. Pasticcere di produzione nel programma televisivo “Bake Off Italia”, conduttore di “Carta Da Zucchero” su Rete55 e protagonista di un canale youtube. Autore di due volumi di pasticceria, sempre alla ricerca di innovazione.