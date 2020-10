Paticella lascia, per motivi di lavoro, la Giunta di Cislago

SARONNO – “Ieri nel pomeriggio ho presentato le mie dimissioni da assessore al Bilancio e ai Tributi del comune di Cislago”

Inizia così la nota di Fabio Paticella assessore uscente del comune di Cislago.

È stata una decisione ponderata a lungo, dettata dall’aumento esponenziale degli impegni lavorativi successivi alla riapertura della nostra attività dopo il lockdown. Con il Sindaco Cartabia ne abbiamo parlato fin dal mese di maggio, valutando che fosse opportuno individuare chi mi avrebbe succeduto nel delicato incarico ricoperto, purtroppo il mio ricovero nei primi giorni di settembre ha dilatato i tempi di questa ricerca.

Naturalmente in questi mesi, nonostante le difficoltà, non è mai mancato il mio apporto e la mia presenza all’interno dell’amministrazione.

La scorsa settimana abbiamo avuto alcuni colloqui telefonici con il mio successore, un professionista che opera nel settore, preparato e che potrà portare avanti il buon lavoro fatto da questa amministrazione e, nel mio caso, dagli uffici ragioneria e tributi.

Sono orgoglioso di quanto è stato fatto in questi tre anni e grazie alla disponibilità e la professionalità delle responsabili e degli uffici è stato possibile ottenere ottimi risultati, sia in termini di bilancio che in ambito tributario.

È stato un percorso che mi ha permesso di acquisire molte competenze, di confrontarmi con ambiti delicati che affrontati in prima persona lasciano uno splendido ricordo e tantissima soddisfazione.

Desidero ringraziare tutti i dipendenti del comune, sempre professionali e disponibili, i colleghi di Giunta, i componenti del consiglio comunale ed il Sindaco.

Un ringraziamento particolare va a Piero Galparoli, responsabile degli enti locali di Forza Italia, che con pazienza e determinazione ha trovato all’interno del nostro partito la figura più indicata a sostituirmi.

Il Sindaco e i membri della giunta all’unanimità ringraziano l’assessore uscente per l’importante contributo dato nel corso di questi anni.

“Vorrei esprimere la mia più sincera gratitudine e riconoscenza per il lavoro svolto da Paticella che nel corso di questo mandato ha saputo tenere la barra dritta in termini di bilancio ma soprattutto è stato in grado di portare armonia negli uffici e tra i colleghi di giunta. È raro trovare un assessore esterno che abbia così a cuore le sorti del nostro comune e prima di procedere all’avvicendamento abbiamo verificato che il sostituto potesse continuare l’ottimo lavoro svolto” afferma Cartabia.

Dopo la Giunta di venerdì 9 ottobre ci sarà il passaggio di consegne tra Paticella e il nuovo assessore al Bilancio e Tributi.

(foto di archivio)