Lutto ad Origgio: domani l’ultimo saluto a Villa Borletti per l’intera giornata

ORIGGIO – Sarà Villa Borletti ad ospitare la cerimonia civile per l’ultimo saluto a Domenico Ambrosini consigliere comunale che si è spento sabato dopo essere stato ricoverato all’ospedale Sacco per Covid.

La famiglia, rispettando anche le volontè del 64enne, ha deciso di organizzare una cerimonia pubblica nel massimo rispetto delle normative anticovid tanto che per amici, conoscenti e concittadini sarà possibile presentarsi per l’ultimo saluto nell’arco di tutta la giornata dalle 11 alle 18. Prima alle 10 il ricordo del sindaco Evasio Regnicoli che subito a caldo aveva espresso tutto il proprio sgomendo e rammarico per la scomparsa del consigliere protagonista della vita politica di Origgio da oltre trent’anni.

“Sono frastornato – aveva dichiarato il sindaco Evasio Regnicoli – Lo conoscevo da sempre e aveva tutto il mio rispetto ed onore. Una persona buona e generosa. Se ne va un pezzo di Origgio, il dolore è forte. La sua famiglia sarà distrutta. Grandissima solidarietà”

(foto archivio)