CISLAGO – Incidente stradale ieri sera a Cislago: una ragazza di 21 anni ha dovuto ricorrere a cure mediche. L’episodio è succeso alle 21-15 in via Cesare Battisti, come si chiama il tratto locale dell’ex statale Varesina; la sua vettura è uscita di strada nella zona alla perferia del paese, subito prima del centro abitato, nei pressi dello svincolo per accedere al supermercato Lidl.

Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme contattando il 112, centralino di coordinamento delle emergenze sanitarie in Lombardia, e sul posto è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella: la giovane è stata medicata direttamente sul posto da parte dei volontari del soccorso. Non è apparsa in serie condizioni, anzi non è stato neppure necessario il trasporto in ospedale. Tutto si è dunque risolto senza gravi conseguenze. Da quantificare i danni materiali.

(foto archivio: precedente intervento di ambulanza e polizia locale per un incidente in orario serale avvenuto sempre nella zona)

04022021